Conheça Toronto, a cidade que abraça a diversidade cultural

Avenidas largas e edifícios altos e modernos dividem espaço com prédios de arquitetura vitoriana em Toronto, a principal metrópole do Canadá, com 5,5 milhões de habitantes. Limpa, organizada e vibrante, Toronto também é uma das principais cidades multiculturais do mundo: 51% de seus habitantes nasceram em outro país – e essa estatística só está crescendo, já que o governo canadense segue estimulando a imigração.

Paula Zatorre, 29 anos, foi a Toronto em agosto deste ano e sentiu que a população é bem receptiva, principalmente com brasileiros. “É uma cidade superdiversificada, você encontra muitas pessoas de todos os lugares do mundo”, relata. Pedro Lara, 28 anos, conta que “é difícil achar um canadense em Toronto. Você ouve umas 15 línguas por dia na rua”. Algumas das comunidades estão organizadas em bairros: Chinatown, Greektown, Koreatown, Little India, Little Italy, Little Portugal, Little Poland, Little Jamaica… dá pra fazer uma volta ao mundo sem sair da cidade!

E se engana quem acha que vai sempre passar frio no Canadá. Em Toronto, os invernos são rigorosos, mas os verões também são extremos. A cidade está preparada para lidar com seu clima oscilante: no calor, os parques e praças ficam cheios de gente aproveitando o sol, com destaque para a Toronto Island, no Lago Ontário, que pode ser alcançada de balsa, e o Music Garden, jardim também à beira do lago, inspirado nas composições do alemão Johann Sebastian Bach. Já no inverno, Toronto conta com o maior centro comercial subterrâneo do mundo, o Path. Túneis conectam prédios e pontos de metrô, streetcar e ônibus (aquecidos) ao Path, que é um verdadeiro centro da cidade embaixo do centro da cidade.

Nos meses mais quentes do ano, Toronto é uma cidade excelente para ser percorrida a pé, além de ter eficiente sistema de transporte. Paula explica que, “se precisar pegar ônibus, basta entrar no Google e digitar o endereço que aparecem todas as opções de transporte público”. Ela viajou sozinha e se sentiu muito segura em Toronto: “Como há muitos imigrantes, me senti em casa”. Ela encontrou até um bar de brasileiros, o Vivid. “Aos domingos, ele tem feijoada grátis”, fica a dica da Paula.

Pedro é engenheiro e acaba de se mudar para Toronto, depois de se encantar pela cidade em uma viagem pelo Canadá. Casado com Maurício Moukachar, ele escolheu Toronto por ser a capital mais movimentada do país. “Gostamos da vida urbana, vida noturna, opções 24 horas, diversidade, população jovem e acredito que aqui é a cidade que mais tem isso tudo no Canadá”, conta.

Toronto é super-receptiva à diversidade sexual. A parada do orgulho LGBT, a Toronto Pride, dura uma semana inteira de festa e é um dos eventos mais esperados do ano, inclusive pelos héteros. Pedro conta que, mesmo havendo muita população imigrante de culturas menos tolerantes à homossexualidade, ele e o marido se sentem totalmente seguros, acolhidos e tranquilos em Toronto. “Andamos de mãos dadas em qualquer bairro daqui. Os estrangeiros que vêm pra cá acabam incorporando a cultura canadense”, diz Pedro, que mal pode esperar para a próxima Toronto Pride, organizada geralmente em julho, no auge do verão.

Texto: Lívia Aguiar