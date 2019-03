Continuação do livro de ‘Bird Box’ vai acontecer e será lançada em breve

Depois de cativar o público com uma teoria sobre o que significava toda a trama e de render bons memes, “Bird Box” volta à cena com uma notícia especial para os fãs da história: o livro que deu origem ao filme produzido pela Netflix ganhará uma continuação. A informação foi divulgada pelo próprio autor, Josh Malerman.

Em uma entrevista à revista americana Esquire, Josh revelou que a nova produção chamará “Malorie”, exatamente o nome da personagem principal – interpretada por Sandra Bullock no longa da história – , mostrando o foco da trama.

Com lançamento previsto para o dia 1 de outubro nos Estados Unidos, mas sem a certeza de quando chegará ao Brasil, a ideia dessa continuação surgiu após o autor assistir ao filme e se questionar sobre o que aconteceria a partir daquele momento final.

“O mundo de ‘Bird Box’ é a história da Malorie e eu quero saber mais sobre ela. Eu queria conhecê-la ainda melhor. No final do filme, eu olhei para a minha namorada Allison e disse ‘eu quero saber o que acontece depois!’ e ela estava tipo ‘bom, você sabe, você pode fazer isso acontecer’, então, foi exatamente esse sentimento excitante”, explicou Josh.

Ele também revelou que, talvez, a expectativa do público sobre o novo livro fosse diferente da dele, já que as perguntas feitas sobre a obra sempre envolviam as crianças da história.

“No intervalo entre a estreia de ‘Bird Box’ e o período que eu tenho escrito ‘Malorie’, eu tenho sido questionado milhares de vezes: as pessoas querem saber o que acontece com o Menino e com a Menina. Ainda que eu me importe muito com eles, essa não é a história deles”, esclareceu o autor.

Quando o assunto é a continuação de uma obra, o que também chama a atenção – e, para muitos, se torna até mesmo um fator decisivo para história ser boa ou não – é se a nova publicação parte do mesmo instante em que a anterior acabou. Ao ser questionado sobre isso, parecia que Josh estava empenhado em não relevar nenhum spoiler sobre a trama. “Mais ou menos. Eles saíram de lá [do local final]. O que é semelhante é que eles estão tentando fazer as coisas funcionarem. Mas não é como se tudo começasse em um paraíso”.

Ainda não há nenhuma previsão de que a obra ganhará uma adaptação em filme como o primeiro.

Confira a capa do novo livro: