Criador de ‘This Is Us’ lança trailer de novo filme (e ele é de chorar)

“This Is Us“ é a série mais chorosa dos últimos anos, mas o criador dela, Dan Fogelman, parece não estar satisfeito ainda. Então pode se agarrar à caixa de lenços, porque vem aí “Life Itself”, que é o mais novo filme do cara.

O primeiro trailer do longa foi lançado nessa terça-feira (10) e ele tem um tom bem misterioso, mas mostra que a história gira em torno de um casal interpretado por Olivia Wilde e Oscar Isaac. As cenas picotadas apresentam situações como o prenúncio do noivado deles e a primeira gravidez do casal, mas também entregam que há uma trama paralela no filme, com outros personagens – ou em outra época das vidas do casal principal.

Produzido pela Amazon, “Life Itself” estreia no dia 21 setembro nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil só em dezembro. O elenco do filme conta também com Antonio Banderas, Annette Bening e Olivia Cooke. Além de escrever, Dan Fogelman também é diretor do longa.

O trailer está lindo, mas infelizmente ainda não há uma versão com legendas. Dá só uma olhada: