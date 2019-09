Criadores de ‘Friends’ negam possibilidade da série retornar

Os rumores sobre a possibilidade de um revival de ‘Friends’ sempre existiram e, agora, com o aniversário de 25 anos do programa, eles estão mais ativos do que nunca.

Mas para a decepção – ou alívio, dependendo do caso – dos fãs, os co-criadores do programa, Marta Kauffman e David Crane descartaram a ideia de possa haver qualquer plano para o retorno de Joey, Chandler, Monica, Ross, Rachel e Phoebe.

“Existem dois motivos para não fazermos uma reunião. Um deles é porque essa série é sobre um período da vida no qual seus amigos são sua família. Mas, quando você tem a sua própria família, isso muda. O outro motivo é que a reunião não irá ser tão boa quanto o que já fizemos”, disse Kauffman.

E Crane ainda acrescentou: “Nós fizemos a série que queríamos. Nós acertamos e encerramos. Se você visitasse aqueles personagens hoje, não seria a mesma coisa e há chance de que não seria tão bom”.

Então se você quiser rever novamente o querido grupo de amigos, terá que se contentar com uma maratona das 10 temporadas que, ainda estão disponíveis na Netflix.