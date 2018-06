6 curiosidades sobre a Sérvia que você não imagina

A gente tá muito ansiosa para a partida decisiva do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo que acontece na quarta-feira (27), às 15h, em Moscou. E para conhecer melhor os nossos adversários europeus, separamos 6 curiosidades sobre eles que você precisa estar por dentro antes do duelo final que pode levar um dos times para a próxima etapa do torneio. Separe o seu passaporte cultural e se prepare para uma viagem pela península balcânica.

Guzla

Com um estilo musical único, a Guzla é um instrumento musical de corda inventado na Sérvia e muito usado na região dos balcânicos. Acompanhado de um canto local e poesias, a experiência de se ouvir o som da Guzla é excepcional. Te lembra algum instrumento?

Pulmões que se cuidem

Se aqui no Brasil as leis antifumo são levadas muito a sério, os moradores e turistas de Belgrado, capital da Sérvia (e também de quase todo o país) podem fumar em restaurantes e locais públicos sem punição. É comum ver turistas não-fumantes deixarem restaurantes com o incômodo gerado pela fumaça dos cigarros.

Boemia sérvia

Se você pretende fazer um happy hour em Belgrado, procure uma das várias Kafanas da cidade. Elas são cantinas típicas que caracterizam a capital da Sérvia como um dos mais atrativos centros boêmios da península balcânica. Me chama para um litrão na Europa, miga!

Rakija

Por falar em boemia, quando você pedir o menu em uma das kafanas locais, experimente uma bebida tradicional sérvia chamada Rakija. Nada mais é que uma aguardente à base de frutas. Se você for visitar um sérvio e ele te oferecer um copo de Rakija, é sinal de que você é muito bem-vindo em sua casa. Mais que amigos, friends de aguardente!

Framboesas

Os sérvios são um dos maiores produtores de framboesa do mundo. O sabor acentuado e aroma característico das frutas colhidas no país fazem delas um enorme sucesso na Europa, mas também para a economia da Sérvia.

Multicampeão

Um dos maiores tenistas de todos os tempos é sérvio. Novak Djokovic venceu nada menos que 12 torneios do Grand Slam de Tênis e foi o primeiro jogador da história do esporte a faturar mais de US$ 100 milhões com premiação por performance. Não é para qualquer um não, viu!