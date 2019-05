Daenerys é a rainha das cinzas em novo teaser de Game of Thrones

Atenção: esse texto contém spoilers do quinto episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

Depois de um episódio impactante em que Daenerys (Emilia Clarke) simplesmente tacou fogo em toda Porto Real, mesmo depois da rendição da Companhia Dourada, o novo teaser do sexto e último episódio da 8ª temporada de “Game of Thrones” divulgado pela HBO no último domingo (12) mostra a mãe dos dragões reinando entre as cinzas da cidade.

Entre a comemoração do exército dos Imaculados, comandado pelo Verme Cinzento (Jacob Basil Anderson) também dominado pela fúria no quinto episódio e disposto a vingar a morte de Missandei (Nathalie Emmanuel) a qualquer custo, Arya Stark (Maisie Williams) e Tyrion Lannister (Peter Dinklage) também aparecem na premissa do novo capítulo. Eles surgem exatamente como o público espera: confusos sobre tudo o que aconteceu.

Pelo semblante de Tryion, é possível perceber o embate interno de ter confiado em Daenerys e agora não saber o que fazer com isso, já que contradizê-la pode custar a própria vida. Já de Arya, as próximas ações são menos previsíveis. Mas quem não concorda com que Dany fez, espera que a brilhante guerreira lute contra ela e a mate.

Confira o teaser: