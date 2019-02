Daniel Radcliffe revela que interpretará Wolverine em novo filme do herói

Daniel Radcliffe, o nosso eterno Harry Potter, confirmou que vai interpretar um outro personagem icônico da cultura pop. Ele será o Wolverine no próximo filme sobre o herói.

Essa especulação não é uma novidade entre os fãs da saga do mutante, mas foi confirmada só agora, através de um vídeo da revista Wired. Nele o ator responde às principais buscas que são feitas com seu nome no Google – e “Daniel Radcliffe é novo Wolverine?” é uma delas.

“Haverá um filme novo do Wolverine que começa com Hugh Jackman indo tomar um banho quente. Quando ele sai de lá, sou eu. Então sim. Estou feliz em anunciar isso”, diz ele.

Só que, ao que tudo indica, esse filme ainda vai demorar a acontecer. Isso porque não há qualquer informação sobre ele no IMDb, a maior base de dados sobre cinema e TV da internet. Até o momento a Marvel não se pronunciou sobre a revelação de Daniel.

Vale lembrar que a confirmação de um novo longa sobre Wolverine chega cercada de expectativas. Em 2017, o filme “Logan” surpreendeu a todos e tornou-se um marco no universo X-Men. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, tornando-se o primeiro filme de super-herói a figurar nessa categoria.