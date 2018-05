‘Deadpool 2’ é o primeiro filme de super-herói a ter um casal homossexual

“Deadpool 2”, que chega aos cinemas brasileiros nessa quinta-feira (17), já está fazendo história antes mesmo da estreia, pois é o primeiro filme de super-herói a ter um casal homossexual na trama. E são duas garotas: as mutantes Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) e Yukio (Shioli Kutsuna). A relação delas não vai ter grande destaque no filme, mas o fato de que elas são namoradas será abertamente mencionado.

As duas não são as únicas personagens LGBT dos quadrinhos, mas tanto a Marvel quanto a DC sempre optaram por não levar essa questão às telas. Desde 2015 há o boato de que o próprio Deadpool (Ryan Reynolds) viria a ser o primeiro herói pansexual do cinema, mas isso não se concretizou ainda. Até mesmo o ator Ryan Reynolds já disse que torce para que o personagem tenha um namorado.

Será que isso vai rolar no terceiro filme da franquia? É uma possibilidade.