Depois de avalanche de reclamações, visual do Sonic é mudado para filme

Finalmente! Todos nós lembrando quando o primeiro trailer de ‘Sonic: O Filme‘ saiu a internet odiou MUITO. Isso porque o design escolhido pela produção foi um tanto quanto duvidosa e o protagonista ficou “humanizado” demais.

Mas, após os responsáveis do longa verem a repercussão negativa, o material bruto do filme foi recolhido e profissionais trabalham novamente no visual do Sonic que, agora sim, está à altura de um live-action de verdade.

O público pode conferir a mudança no novo trailer e no pôster divulgados nesta terça-feira (12). O cartaz traz o ouriço azul junto ao Dr. Ivo Robotnik (ou Dr. Eggman), vilão que é interpretado por Jim Carrey.

‘Sonic: O Filme’ retrata as aventuras de um dos personagens mais famosos dos games, que acidentalmente veio parar no mundo dos humanos. Com a ajuda de Tom (James Marsden), ele terá que escapar do plano maligno de Robotnik. A dublagem original de Sonic é feita por Ben Schwartz.

Além do visual, o mais novo trailer do filme mostra também detalhes e cenário do longa. Com certeza, é uma evolução e tanto comparado ao que tínhamos visto meses atrás.

Confira o trailer: