Descubra qual vilão icônico da Disney você é de acordo com seu signo

Dentre os diversos filmes que a Disney já lançou, alguns vilões se tornaram os xodós dos fãs. Mesmo que eles tenham atitudes maquiavélicas, isso não é o suficiente para impedir que o público os ovacione – e tem alguns que são até mais queridos que os mocinhos.

Este ano, os fãs puderam revisitar alguns desses personagens clássicos nos novos remakes – ‘Aladdin‘, ‘O Rei Leão‘, ‘Malévola: Dona do Mal‘… – e isso foi um presente para os saudosistas.

Nesse clima ~da maldade~, o MdeMulher consultou a astróloga Masumi Suginoshita e resolveu trazer uma brincadeira: qual vilão você seria de acordo com o seu signo? Será que você tem características que condizem com o seu antagonista favorito?

E mais: você pode ir além e fazer um pouquinho do seu mapa astral COM os vilões (ou fazê-lo inteiro se você amar astrologia!). Imagina só você ter o sol em Malévola, com ascendente em Úrsula e lua em Jafar, por exemplo?

Ficou curiosa, né? Para descobrir todas as respostas, basta apertar o play e selecionar o seu signo nas opções do teste abaixo!