Diretor de ‘Coringa’ revela a única risada verdadeira do personagem

Ir ao cinema para assistir à “Coringa”, é saber que a sensação de aflição está presente o tempo todo durante as duas horas de filme. Isso acontece principalmente pela atuação surpreendente de Joaquin Phoenix no papel principal. O ator ficou responsável por inundar as salas que exibiram a trama com a risada tão característica do personagem e foi sobre isso que o diretor Todd Phillips comentou em uma entrevista para a ‘Empire’.

Todd abriu o jogo e revelou quais são os diferentes tipo de risada do Coringa. Com isso, o diretor pontou qual é o único momento em que o personagem ri de verdade, já que, na maioria das vezes, o riso é resultado de um distúrbio neurológico que o personagem sofre.

“Tem aquela risada que vem de sua doença, que é quando ele está acuado e com dor, e tem aquela que ele dá quando ele quer se encaixar e ser um dos caras, que é a risada forçada e falsa. A única vez em que Arthur/Coringa ri de verdade neste filme é na última cena”, explicou o diretor.

A partir daqui, haverá SPOILERS!

A última cena descrita por Todd é de quando o Coringa acaba indo para um sanatório e, naquele local, volta a ter consultas com uma psicóloga. Em um determinado momento, ela o questiona sobre o porquê de estar rindo – e, dessa vez, uma risada que realmente parece ser natural. Coringa explica que é por causa de uma piada e afirma que ela não entenderia. Por fim, ele sai com os pés deixando marcas de sangue pelo chão, dando a entender que a matou.