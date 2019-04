Disney anuncia data de lançamento e preço camarada do seu streaming

A Disney divulgou nesta sexta-feira (12) tudo sobre a sua mais nova plataforma de streaming, o Disney+. O serviço baterá de frente com a Netflix e vai reunir filmes, séries e outras produções de companhias de peso, como Marvel, Fox, Pixar e Lucasfilm.

Os fãs da empresa do Mickey podem ficar bem felizes, pois muita – mas MUITA – coisa estará disponível no catálogo do novo streaming. A Disney também revelou a data de lançamento e o preço do serviço. Quer saber de tudo? Vem com a gente!

Data de lançamento

O Disney+ será oficialmente lançado nos Estados Unidos no dia 12 de novembro desse ano. Sim, é real! A plataforma estará disponível para acesso primeiramente no território norte-americano, mas a companhia pretende expandir para os demais países ao longo dos próximos dois anos.

Quanto custa

Inicialmente, a assinatura mensal terá o preço de 6,99 dólares – isto é, aproximadamente, R$ 27. O preço da Netflix no país custa mais ou menos 12,99 dólares, que equivale a R$ 50. Ou seja: podemos esperar por um preço camarada aqui no Brasil também.

O que terá no catálogo

Marvel, Star Wars, Fox, Pixar e National Geographic. Isso significa que uma grande leva de produções estará disponível na interface da Disney. Filmes como ‘Capitã Marvel‘ e ‘Vingadores: Ultimato‘, que são lançamentos de peso, são exemplos.

Outra novidade é que todas as 30 temporadas de ‘Os Simpsons‘ poderão ser assistidas no Disney+. Isso, é claro, além dos novos lançamentos da Disney: ‘O Rei Leão‘, ‘Aladdin‘ e ‘Dumbo‘, por exemplo.

No total, 500 filmes e documentários e outros 7.500 episódios de programas de TV – ‘As Visões da Raven‘, ‘Malcolm‘, dentre outros – serão adicionados no catálogo.

Interface da nova plataforma de streaming da Disney, o Disney+. Interface da nova plataforma de streaming da Disney, o Disney+.

Produções exclusivas

De início, algumas produções terão destaque exclusivo no Disney+. A diretora financeira Christine McCarthy disse que 1 bilhão de dólares vão ser investidos em novidades até 2020.

A versão live-action do clássico ‘A Dama e o Vagabundo‘; o filme ‘Noelle‘, com Anna Kendrick; a primeira série animada da Marvel ‘What if..‘ e a série derivada de Star Wars chamada ‘The Mandalorian‘, são algumas das novidades reveladas.

Queremos esse streaming para ontem!