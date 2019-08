Disney anuncia que fará remake de ‘Esqueceram de Mim’

“Esqueceram de Mim”, filme classicão da nossa infância, ganhará um remake para chamar de seu. Foi o que anunciou Bob Iger, CEO da Disney.

A empresa do Mickey agora tem os direitos sobre o longa, depois de ter comprado a Fox. E outros remakes do estúdio também foram anunciados: “Diário de um Banana”, “Doze É Demais”, “Uma Noite no Museu”.

De todos esses títulos, “Esqueceram de Mim” é certamente o mais aclamado – e a gente espera que o remake faça jus ao filme que marcou a infância de inúmeras pessoas. Informações sobre os nomes envolvidos no projeto não foram divulgadas.

Todos esses novos filmes serão lançados através da Disney+, aguardado serviço de streaming que será lançado em novembro.