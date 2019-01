Disney lançará filme de ‘O Corcunda de Notre Dame’ com atores de verdade

“O Corcunda de Notre Dame”, uma das animações mais densas que a Disney já lançou até hoje, é a próxima aposta do estúdio dentre sua prolífica safra de remakes em live-action (ou seja, filmes com atores de verdade). A informação é do portal Deadline, que também entrega alguns detalhes da produção.

Segundo a reportagem, David Henry Hwag – da série “The Affair” – ficará responsável pelo roteiro dessa nova adaptação do romance de Victor Hugo. Vale lembrar que a obra já foi encenada no cinema por atores reais, mas não na versão infantil, já que a história original é voltada ao público adulto.

Na trama, Quasímodo é um jovem de aparência deformada que vive enclausurado nas dependências da catedral de Notre Dame, em Paris. Órfão desde que nasceu, ele vive sob os cuidados de Frollo, um impiedoso chefe de justiça que quer expulsar os ciganos da cidade. Quasímodo decide sair às ruas, acaba conhecendo a cigana Esmeralda e torna-se um aliado dos ciganos na luta por seus direitos.

Ainda de acordo com a Deadline, a dupla Alan Menken (vencedor de oito Oscars) e Stephen Schwartz (que já faturou três) está encarregada das canções da trilha sonora, tal como no desenho de 1996. Eles foram indicados ao Oscar pela música tema de “O Corcunda de Notre Dame”, mas acabaram não levando a estatueta para casa na ocasião.

O nome do produtor responsável pelo filme também já foi indicado. Trata-se de Josh Gad, que é ator e deu vida ao LeFou no live-action de “A Bela e a Fera”. Além disso, ele estaria sendo cotado para viver o Quasímodo em “O Corcunda de Notre Dame”, mas isso ainda não foi definido.