É praticamente o “Vingadores” do mundo das princesas. A animação “WiFi Ralph – Quebrando a Internet“, que estreia no Brasil no fim do ano, vai reunir em um lugar só todas as princesas do universo Disney. Cinderela, Rapunzel, Jasmine, Tiana, Pocahontas, Elsa, Anna, Branca de Neve e Moana, entre outras, recebem uma inesperada visita de Vanellope, agora amiga de Ralph.

Isso porque na sequência de “Detona Ralph“, o personagem-título e Vanellope se juntam para entrar na internet. Entre gigantes como Google, Amazon e Facebook, a dupla acaba caindo no site Oh My Disney, onde vivem todos os personagens desse universo gigantesco (“Star Wars”? Sim. Herois “Marvel”? Também. “Os Incríveis”? Aham. Mickey, Minnie, Pateta? Também. E, claro, as princesas).

Ao entrar na área reservada para as Princesas, Vanellope é interrogadas. “Você tem cabelos mágicos?”, pergunta Rapunzel. “Mãos mágicas?”, questiona Elsa. Cinderela quer saber se animais falam com ela, e Branca de Neve pergunta se ela foi envenenada. Tiana e Aurora querem saber se ela foi amaldiçoada. Bela e Rapunzel perguntam se ela foi sequestrada e escravizada. Vanellope então se preocupa: “Vocês estão bem? Devo chamar a polícia?”

É aí que Rapunzel pergunta: “Todo mundo acha que tudo se resolveu para você depois que apareceu um homem fortão?” Vanellope então responde: “SIM! Por que as pessoas acham isso?!” – e então todas se indentificam – sim, ela é uma princesa!

Na versão original, em inglês, as atrizes que dublaram originalmente as personagens também se reuniram para essa participação especial. Maravilhosa zoeira com o machismo que sempre imperou nos filmes de princesa! Ainda bem que a nova geração de filmes da Disney está disposta a questionar isso tudo. Que venha essa super reunião de princesas!