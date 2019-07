Estamos muito animadas com essa notícia! A Disney escolheu a atriz que vai interpretar a Ariel no live-action de “A Pequena Sereia” – e ela é negra. Como é bom saber que veremos representatividade racial no remake desse grande clássico, não é mesmo? A garota se chama Halle Bailey e ela também é cantora.

Ao lado da irmã, ela faz parte da dupla de R&B Chloe x Halle. As duas estão entre as jovens negras mais influentes dos Estados Unidos atualmente. Halle tem apenas 19 anos e Chloe tem 21.

A escalação foi comemorada no perfil delas no Twitter. “O sonho virou realidade”, diz o post, junto à imagem da versão negra da personagem.

dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019

O elenco conta ainda com Melissa McCarthy, Jacob Tremblay e Awkwafina. A direção do longa será assinada por Rob Marshall, indicado ao Oscar de Melhor Diretor por “Chicago”, em 2003.

Ainda não se sabe quando o filme vai estrear nos cinemas. Enquanto esse dia não chega, vale a pena conhecer o trabalho de Chloe x Halle na música. Olha que lindas: