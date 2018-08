Disney suspende ‘Guardiões da Galáxia 3’ e fãs especulam o fim da saga

Adeus, Senhor das Estrelas? Após diversas polêmicas envolvendo o diretor do terceiro filme da saga aventureira espacial, James Gunn foi (finalmente) demitido, mas a passagem do cineasta pelo RH da Disney trouxe junto uma notícia nada boa para os fãs. A Disney resolveu interromper a produção do filme por tempo indeterminado. É isso mesmo o que você leu. Todos da equipe técnica foram dispensados e liberados para trabalharem em novos projetos.

O bafafá todo começou no Twitter do agora ex-diretor do filme, que postou declarações ABSURDAMENTE ofensivas disfarçadas de “piadinhas” envolvendo de pedofilia a estupro. Completamente indefensáveis, né? Mas demorou para a Disney e a Marvel tomarem uma atitude definitiva sobre o caso. Em 2012, James foi obrigado a se desculpar nas redes por conta de suas falas grosseiras e preconceituosas, mas continuou a trabalhar normalmente.

James usou o Twitter para se defender das acusações e diz que agora é uma pessoa diferente. “As pessoas que seguiram minha carreira sabem como comecei. Me via como um provocador, fazendo filmes e contando piadas que eram escandalosas e tabu para muitos. Como disse publicamente muitas vezes, na medida em que desenvolvi como pessoa, meu trabalho e meu humor também desenvolveram. Não posso dizer que sou melhor, mas sou muito diferente do que eu era passado”, disse o cineasta.

As gravações estavam previstas para começarem em janeiro de 2019, mas agora tá todo mundo de férias e sem saber sobre o futuro da saga. Na internet, os fãs choraram todas as pitangas do universo e começaram a especular se esse seria o fim de uma das sagas mais lucrativas do cinema americano.

socorro eu amo tanto guardiões da galáxia eu vou chora — rapha (@thedanyqueen) August 25, 2018

Está triste porque pode não haver GUARDIÕES DA GALÁXIA 3 ou STAR TREK 4? Imagine a Zoe Saldaña, que trabalha nas duas franquias… — Maurício Muniz (@MauricioMuniz) August 25, 2018

EU TO MT TRISTE

MEUS GUARDIOES DA GALAXIA VOL3 TEM Q SER REAL

MEU STARMORA COMECOU AGR MDS pic.twitter.com/DO8Rn5Dzud — julia esta estudando☀️ (@operationcs) August 25, 2018

“A produção de Guardiões da Galáxia Vol. 3 foi paralisada por tempo indeterminado pela Disney e a Marvel” pic.twitter.com/N4Opt9neXB — bru barnes (@nebuloki) August 24, 2018

o escritório da DC nesse momento vendo guardiões da galaxia 3 ter parado a produção indeterminadamente pic.twitter.com/7ENvVStot2 — andalite bandit (@mic_oliver) August 25, 2018

James Gunn fez um filme brilhante e outro meia boca com Guardiões da Galáxia. Não é como se ele fosse um gênio insubstituível. E independente de quem tenha escavado aqueles tweets antigos, eram tensos demais para uma empresa como a Disney bancar. — Chico Barney (@chicobarney) August 18, 2018

A previsão de lançamento era para 2020, mas sem um novo diretor confirmado e com muitas incertezas por parte do elenco e da equipe técnica, o longa pode ter se perdido de vez no espaço.