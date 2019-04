Dispute o trono de ferro com os amigos jogando Monopoly de Game of Thrones

Para quem não está mais aguentando esperar a chegada da oitava e última temporada de Game of Thrones, que começa em 14 de abril, a Hasbro trouxe um jeitinho para fazer o tempo passar de uma maneira divertida. A empresa de jogos lançou no Brasil o Monopoly inspirado na série medieval e ele é perfeito para competir com os amigos.

O famoso jogo de tabuleiro envolve muita negociação e estratégia para conquistar quantas propriedades conseguir. Quanto mais posses, mais dinheiro você pode cobrar dos outros jogadores. E ficou ainda mais legal para os fãs da série, já que ele foi todo estilizado para não deixar nada a desejar ao clima medieval do programa.

Com peças que lembram as três grandes casas presentes na série, fica fácil escolher qual vai te representar na disputa. Será o poderoso leão dos Lannisters, o dragão de três cabeças dos Targaryen ou o lobo cinzento dos Starks? Você também pode ficar com o próprio Rei da Noite, inimigo comum dos Westeros.

No centro do tabuleiro, o imponente trono de ferro que segura as cartas de sorte ou revés e que podem mudar completamente o andamento da partida. Demais, não? Enquanto a estreia da parte final não acontece, maratone todas as temporadas da série para ficar por dentro e jogue pela lealdade de seu povo com a sua casa favorita.