Doutor Sono: Sequência de ‘O Iluminado’ ganha 1º trailer e data de estreia

Grandes notícias para os fãs de thrillers. ‘Doutor Sono‘, a sequência de ‘O Iluminado‘, ganhou seu primeiro trailer de divulgação na tarde desta quinta-feira (13). O filme é baseado na obra homônima de Stephen King, o rei do terror, e bebe da fonte do filme clássico de Stanley Kubrick, de 1980.

‘Doutor Sono’ gira em torno de Danny Torrance, filho do maníaco assassino Jack Torrance. Já aos 40 anos, ele luta para encontrar paz, mas ainda sofre muito pelos traumas do passado. Certo dia, Danny encontra Abra, uma jovem extrassensorial que possui as mesma visões que ele. Logo, os dois se envolvem em uma enorme teia de acontecimentos bizarros, onde o medo e o sobrenatural prevalecem.

No trailer, é possível observar várias referências ao ‘Iluminado’. Por exemplo, a cenas das duas meninas no corredor do hotel, ou ainda o protagonista aparecendo na abertura da porta destruída (que remete a uma das cenas mais icônicas da história do cinema).

Cenas de ‘Doutor Sono’ e ‘O Iluminado’ Cenas de ‘Doutor Sono’ e ‘O Iluminado’

O elenco reúne nomes como Ewan McGregor (conhecido por Star Wars I, II e III), Rebecca Ferguson (de ‘Missão: Impossível‘ e ‘O Rei do Show‘) e Kyliegh Curran (que faz sua estreia no cinema).

O filme é dirigido por Mike Flanagan, responsável por outros filmes e séries do gênero, como ‘A Maldição da Casa Hill‘ e ‘Jogo Perigoso‘, ambos da Netflix.

Assista ao trailer:

‘Doutor Sono’ também já tem data de estreia marcada: dia 7 de novembro. Até lá, vamos tentar conter a ansiedade!