Ei, já conhece “New Rules”? A música, escrita pela cantora britânica Dua Lipa, é basicamente um clássico moderno sobre como se livrar daquele crush muito lixo. Quase um Novo Testamento sobre as relações humanas.

Caso não conheça, faça esse favor a si mesma agora:

Pois saiba que igualmente incrível videoclipe da faixa acaba de atingir a respeitável marca de 1 BILHÃO de visualizações no Youtube. E Dua fez história! Aos 22 anos, ela é artista mulher mais jovem a conquistar o feito. Uau.

E, ó, não é o único recorde que ela quebrou, não. Recentemente, ela conquistou o maior número de indicações no Brit Awards no mesmo ano para uma artista solo. Ela foi nomeada para Revelação, Vídeo do Ano, Álbum do Ano, Single do Ano e Melhor Cantora. Ah, podem aguardar uma apresentação bafo dela na premiação que acontece no próximo dia 21.