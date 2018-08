DW! 2018: 7 destaques da programação

Durante o DW!, a Urban Arts terá um coquetel aberto ao público, no dia 30, e uma Art Battle, no dia 1. Durante o DW!, a Urban Arts terá um coquetel aberto ao público, no dia 30, e uma Art Battle, no dia 1.

O maior de seu tipo na América Latina, o Design Weekend é um festival urbano que promove a conexão do design com áreas como arte, arquitetura, decoração, negócios e inovação.

A sétima edição do DW! acontece em São Paulo entre 29 de agosto e 2 de setembro e contará com mais de 300 eventos. Para organizar tudo isso, seis distritos e 14 hubs foram estabelecidos ao redor da cidade. Basicamente, é muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo. Pensando nisso, selecionamos alguns pontos principais e alguns eventos de destaque para você ficar por dentro.

Olha só:

Na Dimlux, o iluminador Maneco Quinderé assina a instalação Caixa do Infinito, inspirada no livro “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. Na Dimlux, o iluminador Maneco Quinderé assina a instalação Caixa do Infinito, inspirada no livro “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll.

Hubs: locais da cidade com atividades simultâneas

High Design Expo + Congresso Internacional de Designers de Interiores (Conad) + Prêmio Salão Design, no São Paulo Expo; o evento hoteleiro Design & Technical Summit AccorHotels, no hotel Pullman SP Vila Olímpia; a mostra Modernos Eternos, no distrito Gabriel; o fórum BoomSPDesign, no Lounge da Bienal; Viva Design + Senac, que levará mostras, lounges, pop-up stores e lançamentos ao Conjunto Nacional; Made Pop-up, versão reduzida da MADE (Mercado.Arte.Design) na Vila Madalena; Instituto Europeu de Design (IED), que terá 18 atrações em sua sede no Higienópolis; Panamericana Escola de Arte e Design, com oficinas, palestras e workshops; Centro Universitário Belas Artes, que inaugurará uma biblioteca de materiais; Museu da Casa Brasileira (MCB), com duas mostras; Liceu de Artes e Ofícios, reaberto no bairro da Luz; Cidad3, com agenda sob o tema “Food Design” no Pacaembu; D&D Shopping, com lançamentos de lojas; e Jardim Pamplona Shopping, com programação interativa.

Eventos de destaque

–

Criação da Glass11, o Bar Galeria Eleven é feito de vidro reciclado e será inaugurado durante o DW!. Misturando bar, galeria de arte e música, o espaço ainda conta com uma sala interativa e imersiva ideal para fotos do Insta. Os drinks e as comidinhas do bar são assinados pelo Ipo Bar.

Quando: de 29 de agosto a 2 de setembro

Horário: na quarta e na quinta-feira das 13 às 00h; na sexta-feira das 13 às 02h; no sábado das 13 às 02h; e no domingo das 13 às 20h.

Onde: Rua Cristiano Viana, 828 – Pinheiros.

–

A Urban Arts, maior e primeira franquia de galerias do Brasil preparou dois eventos especiais para o DW!. No dia 30, um coquetel aberto ao público terá apresentação da banda Sax on the Beach e live painting do artista piauiense Hudson Melo, que repaginará a fachada da flagship ao vivo. No dia 1 de setembro, quatro artistas plásticos participarão de uma Art Battle, maior competição de live painting do mundo. Quem visitar poderá votar em sua obra favorita e concorrer a uma das telas.

Quando: no dia 30 de agosto, a partir das 17h, e no dia 1 de setembro das 19 às 23h.

Onde: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1984 – Jardim America.

–

Coletiva, a exposição Manifesto das Tramas Humanas tem curadoria da psicóloga e escritora carioca Daniella Bauer, que escolheu peças de artistas como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti para serem transportadas para tapeçarias e arazzos da By Kamy. Nomes como Luisa Editore, Mónica Millán e Nicole Tomazi assinam as peças.

Quando: de 27/08 a 15/09

Horário: de segunda a sexta das 10h às 19h; aos sábados das 10h às 17h e, aos domingos, das 10h às 14h.

Onde: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1147.

–

Na Dimlux, o iluminador Maneco Quinderé assina a instalação Caixa do Infinito, inspirada no livro “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. “A intenção é que as pessoas se sintam entrando em um túnel do tempo, como se fossem encontrar personagens que marcaram a infância… tudo o que nos fazia sonhar”, diz.

Quando: de 29 de agosto a 1 de setembro.

Horário: de quarta a sexta-feira das 10h às 19h; no sábado das 10 às 14h.

Onde: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 224.

5. Estúdio Ela Arquitetura + Civi-co

–

No espaço Boulevard da Vírgilio, a comunidade de empreendedores Civi-co e o Estúdio Ela Arquitetura assinam a curadoria de uma programação cultural que inclui eventos como painéis sobre design, food trucks, exposições de arte e design, aulas de yoga, DJs, work in progress de artistas plásticos, exposição de arte no centro cultural contemporâneo b_arco. O escritório também desenhou móveis que, produzidos com restos de obras da construção civil, serão presenteados ao espaço.

–

O lighting designer alemão Ingo Maurer ganhou a instalação-homenagem na FAS Iluminação. A obra Porce Miseria foi a eleita e uma sala foi montada para que os visitantes ajudem a criar a luminária, produzida com fragmentos de pratos, xícaras e outros itens. A instalação Desconstrução também expõe peças icônicas e Rogério Pedro assina um grafite dedicado ao trabalho do designer.

Quando: de 29 de agosto a 1 de setembro.

Horário: de quarta a sexta-feira das 10 às 19h; no sábado das 10h às 16h.

Onde: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 413 – Jardim América.

7. Tico Canato + Uniflex

–

Na fachada da Uniflex Gabriel, o artista plástico Tico Canato customizará uma persiana ao vivo. “São nesses momentos que toda a criatividade vem à tona e posso expressar o melhor de mim e da minha arte”, conta.

Quando: 30 de agosto às 15h

Onde: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1630 – Jardim América.