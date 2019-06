É oficial: ‘Legalmente Loira 3’ vai acontecer SIM e já tem data de estreia

Atenção, todos os fãs de comédia! ‘Legalmente Loira 3‘ ganhou oficialmente uma data de estreia pela MGM, a produtora do filme. As informações são do Deadline. Isso confirma de uma vez por todas aquilo que Reese Witherspoon publicou em sua conta no Twitter em junho de 2018: nossa querida Elle Woods voltará aos cinemas SIM.

E olha, não está muito longe não! Já anota aí na sua agenda: O filme entra em cartaz no dia 14 de fevereiro de 2020. Curiosamente, este é o dia em que se comemora mundialmente o Valentine’s Day – o equivalente ao Dia dos Namorados aqui do Brasil, que é comemorado em junho. Será que isso tem alguma coisa a ver com a história da trama?

Não há nenhuma informação acerca do roteiro do filme. O que se sabe é que Reese está no elenco, além de todos os envolvidos na produção dos longas anteriores. Portanto, Kristen “Kiwi” Smith e Karen McCullah assinarão o roteiro, assim como Marc Platt e Adam Siegel, os produtores originais, também vão marcar presença. Porém, ainda não sabemos quem irá dirigir essa nova sequência.

Se você nunca assistiu aos longas anteriores, a história gira em torno de uma mulher determinada a entrar na mesma Universidade de Direito que seu (agora) ex-namorado estuda para mostrar dedicação e inteligência. O primeiro filme foi lançado em 2001 e marcou uma geração inteira, criando tendência (e muitos memes) dentro da cultura pop até os dias atuais.

Ultimamente, Reese tem trabalhado na segunda temporada de ‘Big Little Lies‘, que irá ao ar neste domingo (9) na HBO, às 22h. Ainda é incerto dizer que as gravações estão rolando, mas se não tiverem, já estão prestes a acontecer.

Estamos começando a contar os dias até a estreia desde já!