É oficial! Tudo o que sabemos sobre os shows de reunião de Sandy & Júnior

Pode pular, porque os boatos são verdadeiros! Nesta quarta-feira (13), em uma coletiva de imprensa, Sandy e Júnior revelaram que o retorno deles é verdadeiro. Em homenagem aos 30 anos de carreira dos irmãos, a turnê terá o nome “Nossa História” – uma homenagem a história da dupla e dos fãs que os acompanham – e contará com apresentações ao redor do Brasil.

São dez as capitais brasileiras que receberão a turnê: Recife (12 de julho), Salvador (13 de julho), Fortaleza (19 de julho), Brasília (20 de julho), Rio de Janeiro (3 de agosto), Belo Horizonte (17 de agosto), São Paulo (24 de agosto), Curitiba (31 de agosto), Manaus (13 de setembro) e Belém (14 de setembro).

E o melhor: a turnê será registrada em um DVD para eternizar esse reencontro nos palcos. O repertório? A dupla garante que será 100% de sucessos dos dois juntos, sem músicas da carreira solo.

Durante a entrevista, os irmãos se emocionaram. Sandy disse que a turnê é “uma celebração daqueles 17 anos mágicos” em que fez dupla com Júnior. Ele, por sua vez, agradeceu pelos sorrisos apaixonados da platéia da entrevista coletiva – além de jornalistas, havia fãs e influencers no recinto.

Para quem torce por uma reunião permanente dos irmãos, no entanto, más notícias. Os dois fizeram questão de enfatizar que, terminada essa sequência de shows, eles voltam para suas carreiras solo, cada um na sua.

Segundo Sandy, eles recebem propostas para se reunirem praticamente desde que anunciaram a separação, em 2007. Mas quando finalmente decidiram fazer essa turnê, seguraram a informação por cinco meses, para poderem planejar tudo com cuidado.

Toda a movimentação sobre o retorno de Sandy & Júnior começou quando os irmãos compartilharam uma foto no stories sobre o assunto. Na imagem publicada pela cantora, havia o desenho de um menino em um fundo branco, com os dizeres: “Vamos conversar em março?”, marcando o irmão, enquanto que Júnior fez o mesmo, só que notificando Sandy.

O retorno da dupla fica ainda mais especial ao lembrarmos que a primeira apresentação deles foi em 1989, no programa “Som Brasil”. Na ocasião, Sandy tinha seis anos de idade enquanto Júnior tinha apenas quatro. Com muita fofura, eles cantaram, pela primeira vez, a música “Maria Chiquinha”. Já a separação ocorreu em 2007 e a cantora chegou até a dizer, em uma entrevista ao “Domingão do Faustão”, que não houve arrependimento entre os irmãos pela decisão. Mas parece que o jogo virou, né?