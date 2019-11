Eba! Disney confirma data de previsão de estreia do Disney+ no Brasil

Pode comemorar, pois o Disney+, novo serviço de streaming da Disney, deve chegar ao Brasil em 2020. A plataforma online será uma concorrente de peso das outras empresas que já estão no ar, ou que ainda vão ser lançadas – vide Netflix, HBO Max e Apple TV+.

Anote aí no seu calendário, novembro de 2020 é o mês previsto para a estreia do streaming que trará títulos de grandes produtoras – desde Marvel até FOX – disponíveis num só lugar. A informação foi confirmada pela Disney ao MdeMulher.

Ainda não se sabe o valor mensal do serviço. Nos Estados Unidos, país em que o Disney+ já estará disponível a partir da próxima terça (12), será cobrado o preço de 6,99 dólares por mês (o que vale, aproximadamente, R$ 28,61).

Uma novidade acerca do streaming, que provavelmente deve ser reproduzida aqui no Brasil também, é a não rotatividade de séries e filmes todo mês. Isto é, a empresa vai lançar quase todo o seu acervo já no dia de estreia. A Netflix, por exemplo, não trabalha com uma biblioteca fixa e, portanto, dispõe e retira produções de seu catálogo como uma certa frequência.

Grandes títulos estão sendo muito esperados pelos fãs da Disney, como o live-action de ‘A Dama e o Vagabundo‘ e a nova série de ‘Lizzie McGuire‘. Provavelmente, até a chegada do streaming no Brasil, outras produções inéditas devem estar inclusas no pacote completo. E nós mal podemos esperar para ver isso acontecer!