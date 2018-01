A comunidade LGBT+ não é muito representada na literatura e, pensando nisso, a Rico Editora e a escritora Thati Machado irão produzir uma antologia denominada “Orgulho de ser“. O livro, sobre a comunidade, contará com sete contos e sete escritores, sendo que três deles serão selecionados em um concurso aberto para o público.

A competição começou dia 2 de janeiro e irá até dia 31 de março. E para participar é bem simples, basta entrar na plataforma literária Sweek e escrever seu conto com até 3 mil palavras. Você pode colocar quantos contos quiser, e mostrar toda sua criatividade neles, com tanto, é claro, que o personagem principal do conto seja uma pessoa LGBT+.

Além disso, você tem que publicar o conto na tag #OrgulhoDeSer, e pertencer ao gênero “jovem adulto”, não pode tratar a comunidade de forma “desrespeitosa” (nem precisa falar). E menores de idade também podem participar, se os responsáveis permitirem.

E qualquer um pode participar, o escritor não precisa ser da comunidade, mas o personagem principal, sim. Porém, é claro que escritores LGBT+ são mais que incentivados a conquistar este espaço que é basicamente sobre a própria realidade deles.

Não existe taxa de inscrição ou qualquer outro gasto, e os escolhidos não irão pagar pela publicação ou impressão. Quer coisa melhor? Sendo escolhida, 1% das vendas vão para você.

Se você é, ou conhece escritores, de qualquer idade, etnia e sexualidade que conheçam o tema, essa é uma oportunidade maravilhosa para divulgar o seu trabalho e trazer mais visibilidade para pessoas LGBT+.

Então mãos à obra, escritores escondidos, essa pode ser a oportunidade que faltava.

Para quem se interessou, aqui está o trecho explicando as regras do concurso!

1. O concurso é aberto a todo e qualquer escritor residente em território nacional. Os contos devem ser publicados na plataforma Sweek até 31/03/2018 com a tag #OrgulhoDeSer.

2. O protagonista do conto deve obrigatoriamente pertencer à comunidade LGBT+ (entende-se que o símbolo “+” inclui todos os gêneros e sexualidades não representados de forma direta pela sigla, como pansexuais, assexuais etc). Embora não seja obrigatório que o autor pertença à mesma comunidade, incentivamos escritores LGBT+ a encontrarem sua voz e seu público por meio do concurso. A antologia “Orgulho de Ser” celebrará o amor e a diversidade e não compactuará, de nenhuma forma, com a fobia LGBT+.

3. O número de seguidores de cada participante contará como ponto positivo durante a seleção dos vencedores, contudo, não será o único fator avaliado. Ter um número alto de seguidores mostrará seu engajamento com a divulgação da obra, bem como o que podemos esperar do seu público. No entanto, outros critérios,

como criatividade, escrita e estruturação narrativa serão avaliados.

4. Cada conto deverá ter até 3 mil palavras, não podendo, de forma alguma, ultrapassar esse tamanho.

5. Em caso de fraude ou plágio, o autor não poderá participar da antologia e deverá arcar com os possíveis custos legais. A Rico Editora, a organizadora Thati Machado e a plataforma Sweek não se responsabilizam pelo conteúdo dos contos do concurso.

6. Menores de idade podem participar, desde que possuam autorização dos pais.

7. A história precisa conter a tag #OrgulhodeSer, inserida no campo “Marcadores”, na seção “Dados da História”. É necessário apertar a tecla Enter para que a tag seja inserida corretamente; do contrário, a história não será identificada como participante da competição.

Para ler todas as diretrizes sobre a antologia, basta entrar na página da competição na Sweek ou no edital do site Eu Leio Brasil.