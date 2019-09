Eita! Filme ‘Coringa’ bate recorde histórico de avaliações positivas

“Coringa”, da DC Comics com distribuição pela Warner Bros, nem sequer chegou aos cinemas e já tem avaliações surpreendentes. Mesmo com a estreia prevista para o dia 3 de outubro nos Estados Unidos e um dia depois no Brasil, o longa sobre o grande vilão do mundo dos HQs soma uma nota de 9.6 no IMDb, a partir da avaliação de 7.933 pessoas, até o fechamento desta matéria.

Para quem não sabe, o IMDb é um banco de dados importantíssimo sobre audiovisual. É por meio dele que os especialistas no assunto – e o público geral também – conseguem descobrir como está sendo a receptividade das produções e também acham todas as informações sobre elas, como datas de estreia, elenco, quais são os nomes por trás daquela criação etc.

É por meio desse banco, por exemplo, que conhecedores do mundo audiovisual e o público geral sabem que “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, de 2008, é o filme com a pontuação oficialmente mais alta, dentre os HQs que foram adaptados para o cinema. As 2.095.113 avaliações resultaram em uma nota média de 9 para o longa. Isso também o coloca no quarto lugar do ranking de melhores filmes, de acordo com o IMDb. O primeiro é “Um Sonho de Liberdade”, de 1994, com a nota 9.2 a partir da avaliação de 2.130.384 pessoas.

A importância das notas geradas pela plataforma acontece porque qualquer pessoa pode se cadastrar no site e fazer sua avaliação. Isso significa que a referência se constrói pela quantidade de pessoas que se dispõem a dar suas opiniões e, consequentemente, uma nota criada a partir de perspectivas diferentes sobre as produções.

“Coringa” é um exemplo palpável disso. Ao clicar no número de avaliadores do longa, o primeiro gráfico construído é da quantidade exata de pessoas que deram desde a nota 1 até 10 para o filme. Além disso, eles colocam abaixo a média aritmética da votação e também a média geral. Chama muito a atenção a quantidade de usuários do IMDb que deram nota máxima para o longa – e isso começa a apontar o possível sucesso da produção.

Nesse momento, “Coringa” é o filme de HQ com a maior nota de todas no IMDb. O longa ainda não entrou no ranking oficial, pois ainda não foi lançado comercialmente, mas a impressionante repercussão positiva está causando frisson. Já são quase 8 mil avaliações e isso aponta um norte importante.

Junto com o IMDb, a plataforma Rotten Tomatoes – palco para diversos críticos expressarem o que acham das produções audiovisuais – também publicou a primeira nota de “Coringa” a partir de 42 avaliações feitas pelos especialistas. O número também chama a atenção: 8.68/10, o que soma em torno de 83% de aprovação sobre a produção.

Outro dado que mostra o possível estouro do filme é o levantamento feito pelo site Office Box Pro, plataforma responsável pela contagem das bilheterias das produções. Em três dias de estreia nos Estados Unidos, eles esperam que o filme arrecade entre 70 milhões e 95 milhões de dólares. Isso fará com que ele tenha uma estreia maior do que grandes títulos como “Shazam!” e “Aquaman”, filmes também da DC Comics com distribuição pela Warner Bros – que faturaram 67,8 milhões e 53,5 milhões de dólares, respectivamente, nos finais de semana de abertura de cada um.

E se ainda há alguma dúvida sobre o possível sucesso do longa, vale também lembrar que ele foi aplaudido por oito minutos consecutivos após ser exibido no Festival de Cinema de Veneza. Parece que as pessoas estão preparadíssimas para prestigiar com muito entusiasmo Joaquin Phoenix no papel do palhaço Arthur Fleck – nome original do vilão dos quadrinhos.

Vale lembrar que, curiosamente, “Batman: O Cavaleiro das Trevas” também deve muito ao Coringa – o mais emblemático vilão dos quadrinhos. Boa parte da grandiosidade do longa de 2008 se deve à atuação de Heath Ledger, que ganhou o Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante.

Ou seja: retomar o personagem não é tarefa fácil, mas já temos provas de que Joaquin Phoenix foi bem sucedido na façanha. Agora, resta esperar até outubro para comprovarmos pessoalmente!