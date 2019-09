Lançar no cinema uma continuação de “O Iluminado” não é tarefa fácil – e “Doutor Sono” chega cercado de expectativas altíssimas. Afinal, será que vale a pena surfar na onda de um dos maiores clássicos do cinema de horror? Na era do boom dos remakes e continuações, lógico que Hollywood acredita que sim.

A boa notícia é que o longa também é uma daptação da obra de Stephen King. Ele lançou esse segunda parte em 2013 – 36 anos depois de “O Iluminado”.

“Doutor Sono” traz o retorno de Danny Torrance, que agora é adulto (interpretado por Ewan McGregor). Traumatizado pelos terríveis acontecimentos da infância, Danny é hoje um homem alcoólatra e sem estabilidade alguma. Ele consegue emprego na instituição psiquiátrica de uma pequena cidade e lá conhece uma garota com os mesmos poderes que ele. Os dois desenvolvem uma conexão e Danny precisa protege-la dos membros de um culto sinistro.

O filme, que estreia no dia 7 de novembro aqui no Brasil, acaba de ganhar seu trailer final – e ele é de arrepiar. Confira aqui:

