Elza Soares lança clipe DE CHORAR para o hino ‘A Carne’

Que hino de música e que hino de mulher! Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, Elza Soares acaba de lançar um clipe especialíssimo para uma de sua músicas mais emblemáticas: “A Carne”.

“A carne mais barata do mercado é a carne negra”, diz o refrão dessa música que é um grito de guerra do movimento negro no Brasil. E esse novo vídeo está à altura da magnitude das palavras entoadas por Elza.

O clipe foi gravado sob a direção do Coletivo MOOC e conta com a participação de gente como a judoca Rafaela Silva – que ganhou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas do Rio.

Olha que coisa mais maravilhosa: