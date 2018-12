Emma Stone será Cruella, a vilã de ‘101 Dálmatas’, em live-action

Estamos definitivamente na era dos live-actions. Depois de transformar os desenhos “O Rei Leão“, “Aladdin” e “A Bela e a Fera” em filmes com atores, a nova investida da Disney será uma nova versão live-action da vilã Cruella de Vil, a malvadona de “101 Dálmatas”.

O desenho clássico, de 1961, já ganhou uma versão com atores em 1996, em que a vilã era interpretada por Glenn Close. Desta vez a ideia é contar outra história, focada em Cruella e não nos cachorros tão fofinhos. Saberemos a origem da malvadona, em uma trama ambientada nos anos 1980 e com uma pegada punk. E a estrela do filme será Emma Stone.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, o filme já tem até o diretor definido. Será Craig Gillespie, que dirigiu “Eu, Tonya”, filme de 2017 que ganhou muita atenção da crítica, ao contar a história da patinadora Tonya Harding.

Mal podemos esperar!