Essa comédia romântica com Emilia Clarke vai derreter seu coração

Na tarde desta quarta-feira (14), saiu um trailer inédito de um longa-metragem com Emilia Clarke, a Daenerys de “Game of Thrones”. Trata-se de ‘Last Christmas‘, comédia romântica que, pelo que parece, já é uma das candidatas de filme mais fofo do ano.

O longa, inspirado nas músicas de George Michael, gira em torno da personagem de Emilia, Kate, que trabalha como elfa durante a época natalina em uma loja de departamentos. Certo dia, Tom – interpretado por Henry Golding, o Nick de “Podres de Ricos” – visita o local e conhece a funcionária, que é bem atrapalhada. Não demora muito para os dois se aproximarem e despertarem interesse entre si.

Paul Feig, responsável por ‘Missão Madrinha de Casamento‘, dirige a trama. A incrível Emma Thompson assina o roteiro junto com o pouco conhecido Bryony Kimmings.

Assista ao trailer (sem legendas):

‘Last Christmas’ tem estreia prevista nos Estados Unidos para o dia 8 de novembro deste ano. Ainda não há data de lançamento para os cinemas brasileiros.