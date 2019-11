Essa nova animação do Scooby-Doo é a coisa mais fofa que você vai ver hoje

Pare tudo o que você está fazendo agora e dê uma atenção a este novíssimo trailer do filme ‘SCOOBY!‘, nova animação produzida pela Warner Bros.. Com lançamento previsto para o dia 14 de maio de 2020, a produção promete amolecer o nosso coração com uma trama linda e tocante.

A história gira em torno da origem do encontro entre Salsicha (dublado por Will Forte) e Scooby-Doo (dublado por Frank Welker) e uma aventura inesquecível que irão vivenciar, já crescidos, com o resto da trupe da Máquina de Mistérios.

No elenco de vozes, Zac Efron dubla Fred, Amanda Seyfried faz Daphne e Gina Rodriguez vive Velma. O filme é dirigido por Tony Cervone, responsável pelo desenho animado perfeito ‘O Show dos Looney Tunes‘.

Sem mais delongas, vem ver como está a animação no primeiro trailer de ‘SCOOBY!’: