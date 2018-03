Lembra da primeira vez que você ouviu falar na Katy Perry? E na Lady Gaga? Lembra quando ficou tentando aprender a coreografia do clipe de “Single Ladies”? Pois é, tudo isso aconteceu 10 anos atrás!

Não dá para negar que 2008 foi um ano muito bom para a música pop e também não dá para negar que nós estamos ficando oficialmente velhas. Então, bora relembrar os hits que a gente ouvia sem parar naquela época.

Single Ladies – Beyoncé

Duas dançarinas, um fundo branco e uma coreografia fácil de imitar: quem diria que uma fórmula tão simples faria esse clipe virar um clássico absoluto, né?

Poker Face – Lady Gaga

“Quem é essa deusa mascarada saindo em câmera lenta da piscina em meio a dois cachorros enormes?”. O mundo não conseguiu ficar indiferente a Lady Gaga e, em 2008, vimos nascer uma das mulheres mais inspiradoras da música pop.

I Kissed a Girl – Katy Perry

Ela largou a música gospel para revelar ao mundo que beijou uma garota e gostou. Isso era o bastante para que Katy chamasse a atenção, mas a cantora foi muito além e se consolidou como ídolo. Que ano e tanto para o pop, não é mesmo?

Sex on Fire – Kings of Leon

E as roqueiras comemoraram o boom do Kings of Leon, lembra? Que hino!

Cedo ou Tarde – NX Zero

Mas 2008 também nos fez chorar! Gee Rocha, guitarrista do NX Zero, compôs essa música para o pai, que faleceu antes de ele nascer. Uma homenagem linda que entrou para o hall dos grandes hists da banda.

I’m Yours – Jason Mraz

E como esquecer desse hino good vibes? Ele tocou em TODOS os carros que pegaram a estrada rumo à praia naquele ano.

That’s Not My Name – The Ting Tings

Mas se você não era do time praieiro e estava sempre enfurnada nas baladinhas hipster da época, então você vai lembrar da emoção que era ouvir isso aqui. “Amiga, apaga esse cigarro e vamos pra pista AGORA!”.

Extravasa – Claudia Leitte

E se é hit de Carnaval que você quer, então toma esse aqui. “Extravasa” foi uma das músicas mais tocadas no Brasil em 2008.