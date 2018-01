Cresceu nos anos 90? Prepare-se para amar a nova série da Netflix

Se você estava no colégio durante a década de 1990, não tem como não se identificar com o trailer de “Everything Sucks!“, a mais nova produção original da Netflix, que estreia mês que vem.

No vídeo, que transborda nostalgia, vemos uma sala de aula tradicional dos Estados Unidos, em 1996, cheia de adolescentes usando/fazendo tudo aquilo que era moda na época: das populares gargantilhas à calculadora manual, do corretivo líquido (ou “branquinho”) ao famoso – e extinto – discman. Dá até uma saudade de quando não existiam redes sociais e a gente não fazia ideia do que era ter um smartphone.

A série, ambientada em um colégio do estado americano de Oregon, é uma mistura de drama e comédia que gira em torno de dois espaços principais: o “Clube de Audiovisual” – formado pelos “nerds” da escola – e o “Clube de Teatro”, que acabam virando um só. É que os protagonistas Kate Messner (Peyton Kennedy) e Luke O’Neil (Jahi Winston) se unem para produzir um filme juntos enquanto, é claro, batem de frente e sobrevivem aos dramas do Ensino Médio.

Confira o trailer:

Dos criadores Ben York Jones e Michael Mohanom, a primeira temporada de “Everything Sucks!” terá dez episódios de 30 minutos cada e chega à Netflix no dia 16 de fevereiro.