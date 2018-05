Ah, o casamento real! Meghan Markle e Príncipe Harry são oficialmente esposa e marido, as fotos oficiais da cerimônia já foram divulgadas, os momentos especiais do grande dia foram compilados e, mesmo assim, muita gente ainda não conseguiu superar o casório. Não são todos os dias, afinal, que acontecem eventos desse tipo, não é mesmo?!

Pois, aparentemente, o Spotify também continua obcecado com a festança: existe uma playlist (e um álbum!) especial com todas as músicas que embalaram a cerimônia religiosa.

Sim, gravada ao vivo na Capela de São Jorge (Castelo de Windsor), a lista conta com as canções, incluindo a incrível versão gospel de “Stand by Me”, e os áudios de momentos-chave, como a hora dos votos do casal.

Para basicamente suspirar enquanto trabalha. Ouça abaixo: