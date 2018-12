Existe uma teoria sobre Bird Box que você definitivamente precisa conhecer

Com Sandra Bullock e Trevante Rhodes (ator de “Moonlight”) no elenco, já era esperado que “Bird Box” fosse um dos grandes sucessos da Netflix, logo após a sua estreia, na última sexta-feira (21). Só que a empolgação com a trama foi tão grande que o público criou até uma teoria sobre o que cada elemento do filme significaria.

O longa conta a história de um grupo de pessoas que sobreviveu a um ataque sobrenatural, originário de criaturas que fazem com que a população se mate ao olhá-las. De acordo com essa teoria sobre o filme – que está circulando principalmente no Twitter e no Instagram – por sua vez, essas entidades seriam, na verdade, representações da depressão, já que elas não são vistas a olho nu e podem acarretar no suicídio.

Outra justificativa para essa relação estabelecida por alguns internautas, é a de que cada integrante do esconderijo passa por situações difíceis, que também podem gerar depressão: gravidez indesejada, perda de um ente querido, rejeição e ausência de amor próprio são algumas delas.

Já os pássaros que identificam a presença dos monstros, seriam representantes das lembranças boas e dos momentos felizes, pois são eles que ajudam pessoas depressivas a encontrar motivos para continuar a viver. Assim como os animais do filme, as crianças também são vistas de maneira positiva, como se representassem a esperança e as razões para lutar.

Em compensação, os fugitivos da história que, em vez de morrer vangloriam as criaturas e até mesmo a morte, ilustrariam as pessoas que enxergam o suicídio como a única solução possível, e até mesmo o apreciam – já que, segundo eles, é no leito que se encontra a paz.

Porém, ao levarmos em conta o tom de esperança comumente visto nos finais de filmes, e ainda de acordo com a teoria, o grupo de cegos presentes no longa simbolizaria pessoas que conseguiram aprender a lidar com a depressão, levando em consideração que os pássaros (isto é, os momentos felizes) estariam sempre presentes em meio ao caos.

E aí? Fez sentido para você?