Exposição de Friends ganha semana extra e ingressos começam a ser vendidos

Ótima notícia! Devido ao grande sucesso de procura, a Casa Warner anunciou uma semana extra de exposição em São Paulo. Ou seja, mais uma oportunidade de conferir a mostra imersiva de ‘Friends‘!

Com o funcionamento estendido até o dia 13 de outubro, a nova leva de ingressos do evento começa a ser vendida a partir desta quinta-feira (12) – a partir do meio-dia, pelo site oficial da Casa. Os preços variam entre 30 reais a inteira e 15 a meia-entrada. O endereço da exposição fica na Rua Pamplona, 145, bairro Bela Vista.

Com dois andares inteiros destinados à série, a Warner ainda vai trazer artigos e salas imersivas dos universos de ‘Harry Potter‘, ‘Riverdale‘, ‘The Big Bang Theory‘, ‘Supergirl‘, ‘The Flash‘ e ‘Young Sheldon‘.

Ansiosa? Vem dar uma olhada nessas fotos inéditas dos ambientes de ‘Friends’ na exposição – incluindo a cozinha da Monica e da Rachel e a ~polêmica~ estátua branca de cachorro:

–

–

–