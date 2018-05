Lembra das latinhas da Coca-Cola com fotos de artistas, que deu a maior polêmica no fim do ano passado? Pois durante meses os fãs dos cantores que estamparam as latinhas puderam votar para eleger quem seriam os três vencedores que gravariam o ~hit do milênio~.

Pois venceram Pabllo Vittar, Simone & Simaria e Luan Santana. E na quarta-feira (2) eles subiram ao palco (sem Simaria, que está doente) para um show e o lançamento do clipe de “Hasta la Vista”.

Olha só como ficou o clipe!