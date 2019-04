Fãs de Game of Thrones vão poder visitar os estúdios da série

A HBO anunciou que vai abrir um dos estúdios de ‘Game of Thrones‘ para a visitação do público. Os fãs poderão visitar o Linen Mill Studios, que fica na Irlanda do Norte, em 2020. Quem noticia é o The Wrap.

A atração turística faz parte de um projeto chamado Game of Thrones Legacy, que deve ser ampliado nos próximos anos, com mais locações usadas pela série.

O estúdio da série divulgou uma declaração oficial onde descreve como será a experiência dos visitantes e o que eles encontrarão por lá.

“O tour deixará os visitantes cara a cara com peças originais dos sets, figurinos, adereços e armas que fazem parte do mundo de Westeros e Essos. Com elementos interativos de bastidores e sets gradiosos, os visitantes poderão recriar os passos dos residentes mais marcantes de Westeros e reviver momentos icônicos da série, passando extamente pelos lugares onde as cenas foram filmadas”

Veja algumas imagens de como será a visita ao estúdio:

Deu vontade né? Enquanto isso, vamos aproveitar esse última temporada de GOT, que estreia no dia 14 deste mês.