Jennifer Aniston é uma das protagonistas de um novo filme da Netflix que promete dar o que falar. Baseado em um livro de mesmo nome, “Dumplin'” (ainda sem título em português) lança o debate sobre gordofobia e padrões de beleza.

Dumplin é o nome daquelas trouxinhas de massa recheadas de legumes e carne de porco, comuns em restaurantes chineses. E esse é o apelido de Willowdean Dickson (Danielle Macdonald), uma adolescente gorda cuja mãe Rosie (interpretada por Jennifer) já venceu o mais importante concurso de beleza da região em que elas moram. Hoje em dia, Rosie é jurada nesse concurso.

Willowdean tenta levar a vida de maneira leve, mas sofre por não se encaixar nos padrões estéticos que sua mãe tanto enaltece. Frente a isso, ela resolve tomar uma atitude corajosa: se candidatar ao concurso em que Rosie é jurada.

O filme estreia no dia 7 de dezembro e ganhou seu primeiro trailer. A versão do vídeo com legendas em português ainda não foi lançado, mas já dá para ter uma prévia do que vem por aí: