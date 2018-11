Bohemian Rhapsody: manifestações homofóbicas são vistas em salas de cinema

Freddie Mercury não só ganhou uma cinebiografia, com a trajetória detalhada da banda Queen, como estreiou lucrando quase o valor total gasto para a produção do longa (US$ 52 milhões) já no primeiro final de semana, segundo a revista Forbes. Porém, o sucesso do filme “Bohemian Rhapsody”, que chegou ao Brasil na última quinta-feira (1), não foi unânime.

A fim de retratar todas as facetas de Mercury, em algumas cenas o cantor aparece se relacionando com outros homens – como aconteceu na vida real -, além de mulheres. Mas a bissexualidade do cantor foi recebida, em algumas sessões de cinema, com vaias e ofensas, como contaram alguns usuários do Twitter.

“Que doidera ler que teve gente em sessão de ‘Bohemian Rhapsody’ vaiando quando tinha cena de flerte/beijo LGBT. Os caras foram para o cinema assistir um filme sobre o FREDDIE MERCURY esperando O QUE exatamente?”, indagou uma usuária, que foi respondida mais de 200 vezes por pessoas contando que presenciaram situações semelhantes.

“Na sessão que a minha mãe foi gritaram “Bolsonaro vai pegar vocês” na cena do beijo. O pior de tudo é que todo mundo riu”, contou uma das jovens.

Alguns foram mais radicais e não terminaram sequer de assistir ao filme. “Tinha um cara na minha sala que na hora do beijo falou “ah isso não” e saiu tipo???”, explicou outra seguidora sobre o que presenciou no cinema.

que doideira ler que teve gente em sessão de Bohemian Rhapsody vaiando quando tinha cena de flerte/beijo LGBT os caras foram pro cinema assistir um filme sobre o FREDDIE MERCURY esperando O QUE exatamente — cansada do fascismo em niterói (@anarcobs) November 3, 2018

Além das respostas ao post acima, houveram tweets semelhantes sobre o assunto. Confira:

o meme do roqueiro conservador consumindo os rocks sem entender é real na minha sessão de bohemian rhapsody ninguém vaiou, mas no primeiro beijo gay alguém falou um audível "credo" — fever gay (@ga_so_du) November 4, 2018

Eu tava do lado de uma mulher que pra dizer no mínimo estava incomodada com as cenas gays do filme de freddie mercury — Thayslan Costa (@Thayslan) November 3, 2018

Na minha sessão gritaram “Bolsonaro” logo no primeiro beijo. Não pararam de dizer durante todo o filme “que nojo”, “que tristeza”. Que tristeza digo eu, que plateia é essa? Achei que eu tinha sido azarada, pelo visto a idiotice é generalizada — Rosimar Guarize (@rguarize) November 3, 2018