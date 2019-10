Filme de Mati Diop, diretora negra aclamada em Cannes, chega à Netflix

‘Atlantique‘ foi um dos filmes de destaque do Festival de Cannes deste ano. Dirigido por Mati Diop, a primeira mulher negra a concorrer à Palma de Ouro desde o começo da premiação, em 1946 (!!!), o longa competiu com outros 18 filmes de diversos países e foi bastante aclamado pelo público.

Agora, meses após a repercussão internacional da produção, o filme vai chegar na Netflix no dia 29 de novembro.

O longa é franco-senegalês, como Mati Diop, e conta a história de um grupo de trabalhadores que fogem de Dakar, no Senegal, devido às condições precárias do subúrbio onde vivem. Um deles é Suleiman, a grande paixão de Ada, uma mulher que está comprometida a se casar com um homem que não ama.

Quando Suleiman e os outros operários iniciam a jornada no oceano, Ada começa a vivenciar situações estranhas e diz sentir a presença do espírito de seu amado.

‘Atlantique’ retrata não só a história de amor entre os dois personagens, mas também a condição social dos subúrbios do Senegal. Outro detalhe bacana é que a maior parte do filme é falada em wolof, um dos idiomas oficiais do Senegal.

Vale a pena conferir!

Confira o trailer: