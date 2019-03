Filme de Tarantino com DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie ganha trailer

Com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie como integrantes principais do elenco, nesta quarta-feira (20), “Era Uma Vez em Hollywood” ganhou o primeiro trailer.

O longa é a nona produção de Quentin Tarantino e, para a surpresa do público, não parece ser a criação mais violenta dos últimos tempos. Na verdade, o destaque fica para o tom divertido que as cenas trazerem às telonas, com um estilo de época, já que a história é ambientada em 1969.

O que também merece atenção de quem correrá para os cinemas a partir do dia 26 de julho é os diálogos ácidos que acontecem entre os personagens, com direito a risadas gostosas quando a irônica fica no ar.

A semelhança entre Leonardo e Brad, no filme, fará com que eles interpretem um ator e o seu dublê, respectivamente, tentando sobreviver à indústria cinematográfica com reconhecimento. Porém, tudo isso acontece justamente na época em que pessoas famosas estão sendo mortas por Charles Manson e seus seguidores, em uma espécie de culto.

Confira o trailer: