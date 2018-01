Finalmente o filme solo da “Viúva Negra” pode acontecer!

Depois de três “Homem de Ferro” e “Capitão América”, finalmente uma das mulheres que compõe o grupo dos Vingadores vai ganhar o próprio filme. A Viúva Negra, personagem interpretada pela Scarlett Johansson, pode ter um longa produzido, e o roteiro ficaria por conta da escritora Jac Schaeffer.

A Variety diz que o filme ainda está sendo desenvolvido e “não recebeu o sinal verde” para ser iniciado oficialmente, mesmo assim, ele nunca esteve tão próximo de acontecer. De acordo com a revista, a escolha para quem cuidaria do roteiro foi trabalhosa e eles avaliaram vários nomes antes de chegar na escolhida. E acertaram porque nada melhor do que uma mulher para escrever sobre a espiã.

Depois do sucesso absurdo de “Mulher-Maravilha”, já estava mais do que na hora da personagem ganhar um filme para chamar de seu.

Os fãs ficaram contentes:

FILME SOLO DA VIÚVA NEGRA FINALMENTE VAI SAIR

SOCORRO pic.twitter.com/GUFexLJhfX — Anddy (@andersonhoran) January 10, 2018

VAI TER FILME SA VIUVA NEGRA A HISTÓRIA DA FADA VAI SER FINALMENTE RECONHECIDA ELA VAI PODER BRILHAR SOZINHA COMO ESPIÃ NUM FILME SOLO ESSE MOMENTO É MEU pic.twitter.com/ad51oWORRl — poliana (@tomstanlland) January 10, 2018

A Marvel ainda não se pronunciou, mas a comemoração é mais que bem-vinda, afinal, não existe coisa mais linda do que ver a primeira heroína que já apareceu no cinema – nessa nova onda de filmes de super-heróis – ter o filme solo. A esperança só cresce ao saber que o roteiro já tem escritora.

Imagina ver a história por trás da melhor agente da S.H.I.E.L.D.? Ou pelo menos explicar o que aconteceu em Budapeste…