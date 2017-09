7 filmes da Netflix para quem ama histórias de cachorros

Quem ama cachorros sabe: muitas vezes eles são melhores atores do que certas pessoas. Filmes de cachorro são clássicos da Sessão da Tarde, mas agora que somos adultas e não podemos mais passar a tarde toda em frente à TV, temos a Netflix para nos salvar. Que tal uma maratona de filmes de cachorro no fim de semana? Preparamos uma seleção para você não sair do sofá!

Qual o fã de cachorro que não derrama umas lágrimas quando assiste a esse filme? Baseado em um livro que foi sucesso absoluto de vendas, o filme conta a história do cãozinho Marley, um golden retriever que é adotado bem pequenininho. Ele é levado como todo cachorro da raça, e causa muitos problemas, mas também ensina lições de vida ao casal interpretado por Owen Wilson e Jennifer Aniston. O desafio é chegar ao fim do filme sem chorar!

Outro “de chorar”. Richard Gere é Parker Wilson, um professor universitário que adota um cão da raça akita encontrado em uma estação de trem. O cã0, chamado Hachiko, passa a acompanhá-lo todos os dias no trajeto entre a casa do professor e a estação de trem, e o encontra na volta do trabalho. Até o dia em que Parker morre, e por isso não volta para casa. Hachiko, no entanto, segue esperando o tutor todos os dias, por mais de uma década. Esse filme é baseado em uma história real, e hoje há uma estátua do Hachiko original na estação de trem de Shibuya, no Japão, onde o cãozinho esperou por seu tutor todos os dias.

Aqui a estrela é o são-bernardo Beethoven. Que atire a primeira pedra quem não quis ter um cachorro gigante desses depois de assistir algum filme de Beethoven! Nesse título de 2014, Beethoven perde seu emprego em um filme. Enquanto voltam para casa, acabam parando em uma cidadezinha onde o cão conquista um novo amigo. Juntos, os dois saem em busca de um tesouro escondido, usando um mapa de pirata para encontrar. Aventura com certeza! Uma boa pedida para assistir com as crianças.

Mais um filme com um cachorrão. Marmaduke é um dogue alemão que se muda com toda a família para a Califórnia. Com 90 kg e muita energia, pois é um cão adolescente, Marmaduke se apaixona pela collie Jezebel. Mas para conquistá-la e se adaptar à nova vizinhança, ele vai enfrentar muitos problemas.

O pastor alemão K-9 ganhou as telas pela primeira vez em 1989, em “K-9 – um Policial Bom para Cachorro”, e fez tanto sucesso que ganhou muitas sequências. Nesse filme de 2014, a menina Kassie e seus amigos encontram um relógio de bolso antigo, que os levam a tentar desvendar um antigo mistério em busca do tesouro perdido.

O cachorrinho do presidente dos Estados Unidos, um simpático vira-lata chamado Teddy, é enviado por engano para a Califórnia. Lá ele encontra Danny, um órfão que vive em um abrigo. O menino decide então fugir do abrigo e ir até Washington para devolver o cãozinho para o presidente. Claro que no caminho ele se envolve em ~altas confusões~.

Rexxx é um cachorro superstar em Hollywood, que um dia foge da produção. Perdido pela cidade, ele acaba se escondendo em um prédio que pega fogo, e é resgatado pelos bombeiros. Adotado pelos trabalhadores que apagaram o incêndio, ele vira mascote da estação do Corpo de Bombeiros, e usa seu talento canino para ajudar nos resgates.