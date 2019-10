20 filmes da Amazon Prime Video que fazem a assinatura valer a pena

Se você já decorou o catálogo da Netflix de trás para frente, e está precisando de novidade na sua vida, pode ser uma boa ideia assinar outro serviço de streaming: o Amazon Prime Vídeo.

Embora esteja disponível no Brasil desde 2016, o serviço ganhou destaque recentemente com o lançamento do Amazon Prime, um plano de assinatura que dá direito ao streaming e ainda frete grátis ilimitado em compras selecionadas na Amazon, entre outros benefícios. A mensalidade custa R$ 9,90 – mas você pode testar por um mês de graça antes de decidir se vale a pena assinar ou não.

Por aqui, a gente selecionou 30 filmes disponíveis no catálogo da Amazon Prime Vídeo que, na nossa opinião, fazem o serviço valer a pena, sim. Dê uma olhadinha e decida por si mesma.

Esta reportagem inclui links para assinatura do Amazon Prime, para facilitar sua vida. Se você fizer a assinatura por esse link, podemos receber uma comissão.

Capitã Marvel

Sim, o filme com a super-heroína da Marvel está disponível na Amazon Prime Video, assim como vários outros títulos da Disney / Marvel. Isso porque a empresa do Mickey, que em breve terá um serviço de streaming próprio, entrou em acordo para que a Amazon distribua seus títulos enquanto o Disney+ não chega por aqui. Aproveite para assistir esse que é um dos títulos mais girl power já feitos. A gente adora a Capitã Marvel!

Extraordinário

O drama estrelado por Jacob Tremblay é de arrancar lágrimas. Baseado no livro de mesmo nome de R.J. Palacio, “Extraordinário” conta a história de um garoto especial. O elenco conta ainda com Julia Roberts, o papel da mãe do menino.

Beautiful Boy

Mais um drama lançado recentemente, “Querido Menino” conta a história de um pai e um filho que, juntos, lutam contra a dependência química que acomete o rapaz. Seteve Carrell, que se consagrou na comédia, mostra que é um ator bem completo ao convencer também no drama. E o filho dele é interpretado pelo maravilhoso Timothée Chalamet, de “Me Chame pelo Seu Nome”. Lindo, lindo.

Suspiria

Se o seu lance é mais cult e artsy, aqui está “Suspiria – A Dança do Medo”, um remake do clássico de 1977, estrelado por Tilda Swinton, Dakota Johnson e Chloë Grace Moretz.

Blue Jasmine

Um dos melhores filmes recentes de Woody Allen, Blue Jasmine traz no papel principal a magnífica Cate Blanchett, interpretando uma socialite falida e bastante excêntrica.

Precisamos falar sobre o Kevin

Esse é um filme para quem tem estômago. Baseado no livro de mesmo nome, “Precisamos Falar sobre o Kevin” conta a história de uma mãe envolvida em uma situação muito complicada com seu filho Kevin. Pessoas mais sensíveis devem se informar melhor sobre o que é o filme (mesmo com risco de tomar spoiler) antes de assistir inadvertidamente.

Guava Island

Rihanna e Donald Glover filmaram essa perolinha em Cuba. É um filme curtinho e bem musical, com jeito de fábula e muito charme (também, com esses protagonistas…)

Interestelar

Eleito em 2015 o melhor filme dos últimos 25 anos pelo imdB, “Interestelar” fala de um futuro distópico em que as reservas naturais de nosso planeta estão acabando e é preciso encontrar alternativas em outros planetas para a humanidade continuar a viver. Um grupo de astronautas parte em missão, então, mesmo sabendo que talvez nunca mais retorne à Terra e às suas famílias.

O Lobo de Wall Street

Apenas um Scorsese, esse filme é baseado no livro de memórias de Jordan Belfort, um corretor de Wall Street que fazia muito dinheiro por meio de fraudes de seguro e corrupção nos anos 1990. Com Leonardo DiCaprio (que ganhou o Oscar de melhor ator!), Matthew McConaughey e Jonah Hill.

Green Book: o Guia

Nada mais, nada menos do que o vencedor do Oscar de melhor filme de 2019. É sobre a amizade improvável do pianista Don Shirley e do motorista Tony Lip. Improvável porque Shirley era negro e Lip branco, em uma época nos Estados Unidos em que havia segregação racial por lei, e em uma das regiões mais racistas do país.

O Poderoso Chefão (I e II e III)

Um clássico e presença obrigatória nas listas de melhores filmes da história (sim!), a trilogia “O Poderoso Chefão” está todinha na Amazon Prime Video. É o pai de todos os “filmes de máfia”, e se você gosta de cinema e ainda não assistiu… bem, largue tudo e dê o play imediatamente.

Orgulho & Preconceito

Esse romance baseado no livro de Jane Austen é tão bonito! Conta a história de Elizabeth Bennet (Keira Knightley), uma moça de família humilde que se apaixona por um ricaço chamado Mr. Darcy (Matthew Macfadyen). A diferença de classes é um problemão na Inglaterra de antigamente, e os dois, bem, são cheios de orgulho e preconceito. Vale acompanhar essa história.

Hereditário

Um dos filmes de terror mais elogiados dos últimos anos, “Hereditário” conta a história da família Graham, que está de luto pela morte repentina da avó. Annie (Toni Collette, conte comigo para tudo!), mãe de duas crianças, tem de seguir em frente, mas puxa, como é difícil seguir em frente quando sua casa é assombrada por coisas malignas, não é mesmo?

Prenda-me se for Capaz

Esse filme tem ~apenas~ Leonardo DiCaprio e Tom Hanks nos papéis principais, e fala sobre um golpista de 19 anos, Frank Abagnale Jr., que é perseguido por um agente do FBI determinado a dar ao jovem criminoso a lição que ele merece. Como o próprio nome indica, esse filme é como um grande jogo de gato e rato. Vale assistir!

Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças

Filme favorito de 9 entre 10 jovens no início do milênio, “Brilho Eterno” mostra o que aconteceria se pudéssemos apagar alguém de nossas memórias. Sabe, quando você termina um relacionamento e gostaria de não pensar naquela pessoa? Pois então. Jim Carrey e Kate Winslet interpretam esse ex-casal perturbado, e o drama vai mexer com você.

Clube da Luta

A primeira regra do Clube da Luta é que você não fala sobre o Clube da Luta. Então vá lá e assista. Tem Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter em um dos filmes mais intrigantes e cultuados do fim dos anos 1990.

Forrest Gump

Esse filme é um verdadeiro clássico de nossos tempos. Forrest Gump (Tom Hanks) é um homem de raciocínio lento, mas que teve uma vida extraordinária, passando por momentos-chave da história dos Estados Unidos com seu otimismo infantil.

Ela

Esse filme de 2013 fala sobre um futuro próximo em que interagiremos com assistentes de voz o tempo todo. E aí um escritor solitário, interpretado por Joaquin Phoenix, acaba se apaixonando pela voz que o ajuda e faz companhia ao longo do dia: a assistente pessoal que mora em seu celular e nos gadgets de sua casa.

As Vantagens de Ser Invisível

Baseado no livro de mesmo nome, “As Vantagens de ser Invisível é um daqueles filmes que fala sobre a complicada fase da adolescência, quando às vezes é tão difícil se encaixar no mundo. Nada bobo, o filme fala sobre saúde mental, amizade, aceitação e vai te emocionar.

Amelie Poulain

Pensa num clássico! Amélie (Audrey Tautou) é uma moça diferente – foi criada afastada de outras crianças, e por isso tem um comportamento… peculiar. Depois de adulta, um belo dia ela faz uma boa ação, e ao perceber a alegria que pode proporcionar para os outros, muda seu jeito de se relacionar o com mundo. É uma fábula bem lindinha e, de quebra, te leva num passeio delicioso por Paris. Bom filme!