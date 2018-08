Disney, Marvel, Pixar e Lucasfilm anunciam estreias de filmes até 2021

Os estúdios da Disney são responsáveis por alguns dos maiores sucessos do cinema das últimas décadas. Além dos filmes lançados sob a marca Disney – tanto animações como obras com atores “de verdade” – ainda fazem parte do grupo a Pixar (de “Toy Story“, por exemplo), a Marvel (de “Vingadores”, por exemplo) e a Lucasfilm (de “Star Wars“, por exemplo). Então a lista deles de estreias até 2021 é basicamente uma lista dos próximos sucessos de bilheteria que você vai querer assistir.

Entre os lançamentos já garantidos para os próximos três anos tem novo “Star Wars”, o aguardado “Mary Poppins” com Emily Blunt e, lááááá em 2021, o “Indiana Jones 5” – dá para acreditar?

Veja a lista e programe-se até 2021!

“Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível”

16 de agosto de 2018

Diretor: Marc Forster

Elenco: Hayley Atwell, Ewan McGregor, Chris O’Dowd

Gênero: Aventura/Família/Fantasia

“O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos”

1 de novembro de 2018

Diretor: Lasse Hallström

Elenco: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan Freeman e Misty Copeland

Gênero: Aventura/Família/Fantasia

“O retorno de Mary Poppins”

20 de dezembro de 2018

Diretor: Rob Marshall

Elenco: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda

Gênero: Fantasia

“WiFi Ralph – Quebrando a Internet”

3 de janeiro de 2019

Diretor: Phil Johnston, Rich Moore

Elenco: John C. Reilly, Sarah Silverman

Gênero: Animação

“Vidro”

17 de janeiro de 2019

Diretor: M. Night Shyamalan

Elenco: Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Bruce Willis

Gênero: Thriller/Suspense

“Capitã Marvel (3D)”

7 de março de 2019

Diretor: Anna Boden, Ryan Fleck

Elenco: Brie Larson, Gemma Chan, Ben Mendelsohn

Gênero: Ação/Aventura

“Dumbo”

28 de março de 2019

Diretor: Tim Burton

Elenco: Colin Farrell, Nico Parker, Finley Hobbins, Danny De Vito, Michael Keaton e Eva Green.

Gênero: Aventura/Fantasia

“Os Vingadores 4 (3D)”

2 de maio de 2019

Diretor: Anthony Russo, Joe Russo

Gênero: Ação

Aladdin (3D)

23 de maio de 2019

Diretor: Guy Ritchie

Elenco: Will Smith, Billy Magnussen, Naomi Scott

Gênero: Aventura/Família/Fantasia

“Toy Story 4 (3D)”

20 de junho de 2019

Diretor: John Lasseter, Josh Cooley

Elenco: Tom Hanks, Patricia Arquette

Gênero: Animação

“O Rei Leão (3D)”

18 de julho de 2019

Diretor: Jon Favreau

Elenco: Donald Glover, Florence Kasumba, Seth Rogen

Gênero: Aventura/Família/Fantasia

“Artemis Fowl (3D)”

8 de agosto de 2019

“Jungle Cruise”

3 de outubro de 2019

“Star Wars: Episódio IX (3D)”

19 de dezembro de 2019

Diretor: Colin Trevorrow

Elenco: Mark Hamill, John Boyega, Andy Serkis

Gênero: Ação/Aventura

“Frozen 2 (3D)”

2 de janeiro de 2020

“Mulan (3D)”

26 de março de 2020

Diretor: Niki Caro

Elenco: Yifei Liu

Gênero: Aventura

“Malévola 2”

28 de maio de 2020

“Gigantic (3D)”

7 de janeiro de 2021

Diretor: Nathan Greno

Elenco: N/A

Gênero: Animação

“Indiana Jones 5”

8 de julho de 2021

Diretor: Steven Spielberg

Elenco: Harrison Ford

Gênero: Ação/Aventura