8 filmes da Netflix para você se sentir motivada a seguir adiante

Todo mundo tem dias ou fases em que sente que um empurrãozinho viria bem a calhar. Pode ser uma palavra de apoio, uma gentileza inesperada ou mesmo ficar sabendo de uma história inspiradora.

E você não precisa esperar alguém vir contar um caso que lhe motive a seguir adiante: para isso existem filmes ótimos na Netflix. Selecionamos oito deles, porque uma autoajuda cinematográfica é bem-vinda de vez em quando.

Malala

Documentário sobre Malala Yousafzai, a paquistanesa que foi atacada a tiros pelo Talibã aos 15 anos por defender o direito de estudar das meninas e hoje é ganhadora de um Prêmio Nobel da Paz. Conta a história dela e incluiu seu poderoso discurso na sede da ONU, em Nova York, em 2014.

As Sufragistas

Na Londres de 1912, um grupo de mulheres luta pelo direito feminino ao voto – sim, as mulheres só puderam votar por lá a partir de 1918, e aqui no Brasil só passamos a ser eleitoras em 1932 – com violência, caos e o que mais for necessário. Com Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bonham Carter e Meryl Streep.

Lucha

Documentário sobre a vida turbulenta e vitoriosa de Luciana Aymar, jogadora argentina de hóquei sobre a grama que conseguiu chegar ao posto de melhor do mundo. Mesmo que tudo indicasse que ela ficaria perdida pelo caminho.

Amor por Direito

Quando é diagnosticada com um câncer de pulmão terminal, a policial Laurel Hester (Julianne Moore) vai à justiça para requerer que sua pensão fique para a companheira, Stacie Andree (Ellen Page), o que causa uma revolução. Filme baseado em uma história real.

Um Reino Unido

A história real (em todos os sentidos) do casamento do príncipe negro Seretse Khama, de Botsuana, com uma inglesa branca no final dos anos 1940. A união fez com que ela fosse discriminada pelos brancos e ele, pelos negros. Mas eles foram adiante, movidos pelo amor. Com Rosamund Pike e David Oyelowo.

Marathon

Filme coreano sobre a luta de Cho-won, um garoto com transtorno de espectro autista que luta para realizar o sonho de correr uma maratona. A história realmente aconteceu e é emocionante e inspiradora.

Histórias Cruzadas

Em plena época do movimento pelos direitos civis dos EUA, uma jovem escritora branca (Skeeter Phelan, interpretada por Emma Stone) decide escrever sobre os pensamentos das empregadas negras sobre seus patrões brancos na conservadora Mississipi dos anos 1960. Octavia Spencer ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por este filme, que também tem Viola Davis maravilhosa como sempre.

Sociedade dos Poetas Mortos

É o clássico absoluto de filmes inspiradores. O professor de inglês John Keating (Robin Williams em um de seus papeis mais marcantes) chega a uma escola caretíssima para mexer com a vida dos estudantes de uma forma divertida e emocionante. Talvez você já tenha assistido a este filme mais de uma vez, mas nunca é demais esta dose de inspiração.