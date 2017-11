10 ótimos filmes LGBT para assistir na Netflix

Filmes – e séries – que retratam a realidade LGBT são cada vez mais comuns, inclusive dentre as produções brasileiras. E há títulos excelentes surgindo a todo momento!

Atualmente, a Netflix brasileira não conta com um grande número de longas sobre o tema em seu catálogo, mas existem alguns maravilhosos que você não pode deixar de assistir. Confira aqui quais são os nossos preferidos:

Amor Por Direito

Tutorial de como assistir a esse filme: 1) Deixe uma caixa de lenços ao alcance da mão; 2) Dê o play. “Amor Por Direito” conta a história real da Laurel Hester, policial com câncer terminal que precisou lutar pelo direito da esposa Stacie Andree de receber a pensão destinada aos viúvos de quem trabalhava na corporação. Julianne Moore e Ellen Page entregam atuações emocionantes, nesse drama que você não esquecerá tão cedo.

Adeus, Minha Rainha

Um ano antes de estourar com Azul é a Cor Mais Quente, Léa Seydoux também brilhou muito nesse filme. O drama retrata um triângulo amoroso velado entre Maria Antonieta, uma criada e uma duquesa. Visualmente incrível e com boas atuações, o filme chegou a ser indicado no Festival de Berlim e recebeu prêmios no César.

Moonlight – Sob a Luz do Luar

Primeiro longa LGBT a vencer o Oscar de Melhor Filme, ele já está disponível na Netflix, poucos meses depois de ter saído dos cinemas. Moonlight retrata três momentos na vida de Chiron, jovem negro e periférico que descobre-se gay ao mesmo tempo em que luta para resistir à tentação de entrar para o mundo do crime.

A morte e a vida de Marsha P. Johnson

Marsha foi uma icônica ativista trans que lutou na rebelião de Stonewall, em 1969, e morreu misteriosamente, em 1992. Segundo a polícia, ela cometeu suicídio, mas seus amigos e companheiros de luta nunca engoliram isso. Esse documentário investigativo, produzido pela Netflix, mostra filmagens nunca antes divulgadas e uma reconstituição da trajetória da ativista, junto com uma série de entrevistas.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Esse ótimo longa nacional foi premiadíssimo ao redor do mundo, inclusive no badalado Festival de Berlim. O filme conta a história de um adolescente cego que tem sua vida virada de cabeça para baixo ao se apaixonar por um colega de escola. Essa é uma adaptação para as telonas do curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, que também foi muito premiado e merece ser assistido.

Beira-Mar

Assim como em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, esse longa nacional também dá foco à fase de descobrimento, quando um garoto decide viajar ao litoral com seu melhor amigo e descobre que ele é gay. A grande diferença é que temos aqui um trabalho muito mais introspectivo, lento e sem a pegada pop de Hoje Eu Quero. Abordagens distintas, mas ambos merecem ser assistidos.

Flores Raras

O filme retrata o romance real entre uma prestigiada arquiteta carioca (Lota de Macedo Soares) e uma das poetisas britânicas mais importantes do século XX (Elizabeth Bishop). Elas se conheceram no início dos anos 1950 e permaneceram juntas por 20 anos, vivendo no Rio de Janeiro. Lota foi uma das idealizadoras do Aterro do Flamengo e, mesmo sendo uma figura visada, jamais escondeu ser lésbica. Glória Pires e e a australiana Miranda Otto estão ótimas nesse trabalho.

Laerte-se

Produzido pela própria Netflix, esse documentário intimista conta a história da cartunista Laerte. Famosa desde os anos 1970 por suas tirinhas, em 2010 Laerte revelou ser crosdresser e, anos depois, assumiu-se como mulher trans.

Direito de Amar

Esse é o filme de estreia do estilista Tom Ford como diretor e, de cara, ele já pôde contar com os oscarizados Colin Firth e Julianne Moore no elenco. A história é focada no drama de um professor que precisa lidar com a morte do parceiro, com quem vive há 16 anos. Desesperado, ele pensa em tirar a própria vida. Apesar de ter uma narrativa meio dura, o visual do filme é impecável e a excelente atuação de Firth lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Bridegroom

Esse tocante documentário mostra a trajetória de Shane Bitney Crone, que pretendia casar legalmente com seu companheiro Tom Bridegroom, assim que a lei de casamento igualitário entrasse em vigor na Califórnia. Antes disso, porém, Tom morreu tragicamente e sua família impediu a presença de Shane no enterro.