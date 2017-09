10 filmes da Netflix pouco conhecidos que você vai amar assistir

Você conhece bem o esquema: diante das centenas de títulos em cada categoria dos filmes da Netflix, não é difícil gastar mais tempo tentando encontrar algo diferente do que efetivamente vendo o filme escolhido. Também não é nada raro acabar optando por algum já mais conhecido, aquele sucesso de bilheteria mesmo, porque acabou a paciência para ler tantas sinopses.

Se vira e mexe você fica com uma sensação de que poderia aproveitar melhor o catálogo gigantesco, estamos aqui para ajudá-la a começar esta missão. Selecionamos 10 filmes pouco conhecidos da Netflix que você vai amar assistir.

Anatomy of a Love Seen (Anatomia de uma Cena de Amor)

Atrizes e atores que trabalham juntos vivem se apaixonando, e é este o pano de fundo deste drama romântico. Zoe (Sharon Hinnendael) e Mal (Jill Evyn) caem de amores uma pela outra enquanto gravam uma cena romântica de um filme e engatam um namoro lindo. Cinco meses depois, porém, Mal termina tudo sem deixar muito claro por que e Zoe fica um trapo. Ok, tudo passa, bola pra frente. O problema é que aquele filme lá do início é comprado por uma empresa de distribuição que tem só uma exigência: que a cena de amor seja regravada. Torta de climão é pouco, mas a história é conduzida com uma delicadeza incrível.

Beijando Jessica Stein

Baseada em uma peça off-Braodway, esta é uma comédia romântica sobre duas mulheres que, por motivos diferentes, buscam companhia feminina. Jessica (Jennifer Westfeldt) é uma jornalista neurótica que só teve relacionamentos furados e decide não se envolver com mais ninguém. Já Helen (Heather Juergensen) é uma curadora de arte ninfomaníaca que, cansada de tanto homem, coloca um anúncio no jornal procurando uma mulher. Jessica responde o anúncio, achando que é para fazer amizade (nhoim!). É um filme levinho, para ver e rir sem compromisso. De bonus, tem o Jon Hamm no comecinho da carreira.

Cavaleiro de Copas

Apesar do super elenco – todos os protagonistas já tinham Oscar quando o filme foi feito –, esta produção passou meio batida, sabe-se lá por quê. Rick (Christian Bale) é um cara que leva uma vida que muitos acham um sonho, cheia de festas, luxo e mulheres. Só que em um certo ponto bate aquele “o que estou fazendo?” nele e começa toda uma busca pelo sentido da vida. Suas reflexões são acompanhadas por parceiras como Elizabeth (Natalie Portman) e Nancy (Cate Blanchett). Trata-se de um drama romântico com direção de Terrence Malick (o mesmo de A Árvore da Vida), então se prepare para um filme bem denso.

Dançando em Silêncio

Europeus sabem fazer filmes sobre a vida real, sem muitos rodeios, como poucos. É o caso do alemão Dançando em Silêncio. Luca (Martina Schöne-Radunski) enfrenta a depressão, a mãe severa demais e o namorado abusivo enquanto mantém um mínimo de sanidade cuidando de sua cadelinha, Mata. Quando ela decide finalmente tirar seu diploma de ensino médio, começa a tomar as rédeas da própria vida de uma forma bem legal. É um filme curto, com menos de uma hora e meia de duração, que mostra com muita clareza as dificuldades cotidianas da depressão.

De Volta para Casa

Comédia romântica água com açúcar para ver de boas, sem esperar questionamentos sobre a vida e o universo no final. Melody (Jennie Garth) é uma executiva que vive para trabalhar, ama viver em uma metrópole e recebe a missão de convencer os moradores de sua minúscula cidade natal a apoiarem a construção de uma loja. Apesar de achar tudo um tédio, o trabalho vai bem. Até que ela leva um tombo e acorda em uma realidade paralela em que nunca saiu de lá e é casada com seu namoradinho da época da escola, Carter (Cameron Mathison). É um filme bem alto astral, para passar o tempo mesmo.

Ex_Machina – Instinto Artificial

Inteligência artificial é um assunto que está em alta em séries (como Agents of SHIELD) e filmes (Transcendence: A Revolução, por exemplo) e é o fio condutor de Ex_Machina. Ava (Alicia Vikander) é uma robô desenvolvida em segredo por um CEO de informática (Oscar Isaac) e que será testada por um de seus funcionários, o prodígio Caleb (Domhnall Gleeson). A interação entre Ava e Caleb nos traz vários conflitos de consciência. Robôs têm sentimentos? Precisamos ter tato para lidar com eles? Até que ponto a inteligência artificial torna uma máquina parecida com uma pessoa? Será que no futuro conviveremos com eles como amigas?

Flores Raras

A história real do romance entre a poetisa norte-americana Elizabeth Bishop (vivida por Miranda Otto) e a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares (interpretada por Glória Pires) é o enredo do filme. Além do amor arrebatador – que não tem nenhuma cena ~pesada~ de sexo, mas é muito forte –, chamam a atenção as abordagens das diferenças culturais das duas e da ditadura militar brasileira, já que tudo se passa nos anos 1960. Também é interessante ver Glória atuando em um inglês perfeito.

Goats (Ovelha Negra)

David Duchovny adora fazer filmes independentes, e este é um deles. Ellis (Graham Phillips) se prepara para ir para a faculdade – naquele esquema americano de ir para o outro lado do país e se separar da família – e precisa conseguir se despedir emocionalmente da mãe, uma mulher super gente boa e new age (vivida por Vera Farmiga) e do cara mais próximo de um pai que ele tem, o Goat Man (Duchovny). É uma comédia da qual você não vai rir descontroladamente, mas estará com um sorrisinho nos lábios em quase todas as cenas, sabe?

Hurricane Bianca

Aproveitando o estrelato alcançado ao vencer a sexta edição da Ru Paul’s Drag Race, Bianca Del Rio é a estrela desta comédia escrachada. No começo do filme, Roy Haylock (o ator e criador de Bianca) aparece sem a montação toda no papel de Richard, um professor de Nova York que é demitido de uma escola no Texas por ser gay. Jurando vingança contra toda a cidade, ele volta como a malvada Bianca e conquista a vaga aberta. Daí é um festival de tiradas inteligentes e sarcásticas, piadas ótimas e looks incríveis. Ficar sem rir com este filme? Not today, honey, not today.

Nu

Os filmes sempre gostam de mostrar noivas à beira de um ataque de nervos antes de subir ao altar, mas aqui é o noivo que está quase tendo um treco. Rob (Marlon Wayans) está neurótico nas horas anteriores à cerimônia de seu casamento, mas precisa resolver algumas questões pendentes antes de dizer “sim”. A solução encontrada pelo universo é fazer com que ele reviva essas horas várias vezes, no melhor estilo Feitiço do Tempo, até estar com tudo certinho. O fato de ele estar pelado a maior parte do tempo não ajuda muito, claro. Pode-se dizer que é uma comédia romântica mais comédia do que romântica.