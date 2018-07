8 filmes novos da Netflix para assistir debaixo das cobertas

Plano bom para noites ou dias de frio é ficar debaixo das cobertas curtindo um bom filme. Você pode, inclusive, fazer uma bela receita de chocolate quente para ajudar a esquentar o corpo. Ou, quem sabe, uma receita de prato quentinho com até cinco ingredientes. O importante é se sentir aquecida!

Para facilitar sua vida na hora de decidir a o que assistir, trazemos aqui 8 filmes novos da Netflix perfeitos para seu momento “quero que você me aqueça neste inverno” – sendo “você”, neste caso, o combo cobertor + chocolate quente + comida quentinha + filme.

“Uma Repórter em Apuros” (drama contemporâneo)

Cansada da mesmice de um relacionamento morno e de um emprego bem mais ou menos, a jornalista Kim Baker decide sair da zona de conforto e partir para o Afeganistão como correspondente de guerra. A ideia inicial é que a aventura dure três meses, mas ela acaba ficando mais tempo e vivendo profundamente a realidade de uma sociedade que menospreza as mulheres. O filme é baseado em uma história real contada no livro “The Taliban Shuffle”, da própria jornalista Kim Baker. Com Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman e Alfred Molina.

“Duck Butter” (comédia que faz pensar)

Completamente desiludidas com a falta de honestidade nas relações, duas mulheres decidem passar 24 horas juntas e explorar a intimidade profundamente, fazendo sexo de várias formas, de hora em hora. O filme foi um dos destaques do Tribeca Film Festival deste ano. Com Alia Shawkat e Laia Costa.

“Próxima Parada: Apocalipse” (mix de ação e suspense)

Gosta de filmes com cenários apocalípticos de um futuro possível? Encontrou um título legal para você. Nesta produção original Netflix, um homem atravessa os Estados Unidos exatamente nesta situação de “fim do mundo” para reencontrar a namorada grávida. Altas emoções. Com Theo Jones, Kat Graham e Forest Whitaker.

“Sob a Pele do Lobo” (drama histórico)

Outra produção original Netflix. O filme é ambientado no final do século 19 e mostra a história de um caçador que, cansado de viver em total isolamento nas montanhas entre a Espanha e a França, decide comprar uma esposa para lhe fazer companhia. Isso mesmo, com-prar. Não é exatamente uma história de amor, mas é bem interessante para pensar em como o mundo, embora ainda precise melhorar, já evoluiu. Com Mario Casas e Irene Escobar.

“Meu Passado Me Condena” (comédia escrachada)

Em uma lua-de-mel que deveria ser dos sonhos, Fábio e Miá fazem um cruzeiro do Rio de Janeiro à Europa. O que eles não esperavam era encontrar Beto, ex-namorado de Miá, casado com Laura, ex-paixonite de Fábio. Daí em diante são só situações vergonhosas, porém engraçadas. Para assistir de coração aberto para rir de bobagem. Com Fábio Porchat e Miá Mello.

“Sobrenatural: A Origem” (mix de suspense e terror)

Apesar de relutar, a parapsicóloga Elise Rainier usa suas habilidades para entrar em contato com os mortos e ajudar Quinn Brenner a se livrar de uma entidade maligna. A trama se passa três anos antes da história do clássico “Sobrenatural”. Com Stefanie Scott, Lin Shaye e Dermot Mulhoney.

“Vizinhos 2” (comédia)

Esperando seu segundo bebê, o casal Mac e Kelly decide se mudar para o subúrbio dos EUA, em busca de uma vida tranquila. O problema começa quando a casa vizinha se torna uma república de garotas que gostam mesmo é de festa. Para tentar resolver a questão, convocam um amigo bonitão, Teddy, para se infiltrar entre a mulherada. Com Seth Rogen, Rose Byrne, Chloë Grace Moretz e Zac Effron.

“Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos” (mix de fantasia e ação)

Baseada no videogame, a história do filme gira em torno da união de forças de orcs e humanos na tentativa de salvar o planeta Azeroth, que está sendo invadido e atacado pelos guerreiros de Draenor. Com Travis Fimmel, Paula Patton e Toby Kebbell.